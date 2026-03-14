【土岡 章】【独占取材】「中国はイカれてるよ…」台湾最凶マフィア「竹聯幇」幹部が語る、「ヤクザへの憧憬」と「拠点にしたい国」とは

前編記事『台湾マフィアの幹部が暴露「ゾンビタバコは日本で凄く売れる」…アジアの麻薬ビジネスが国内で急拡大した「平和ボケすぎる事情」』につづき、「竹聯幇」現役幹部が明かした台湾マフィアの現状、そして有事を巡り、攻防戦を続ける中国について台湾マフィアの本音をお伝えする。

日本進出を目論む「台湾マフィア」

台湾マフィアの中でも最大規模の勢力を誇るのが「竹聯幇（チクレンホウ）」だ。

台湾の犯罪組織の名称は「黒社会」、中国語では「黒幇」とも呼ばれ、竹聯幇のほかには「四海幇（シカイホウ）」と「天道盟（テンドウメイ）」が台湾三大派閥に数えられる。

なかでも竹聯幇は最盛期に８万人の構成員を数える巨大組織だ。三代目田岡組長時代から山口組と友好関係を築いており、1980年代に山口組と台湾国内に共同事務所を設立した過去もある。その関係性は現在も続いているという。暴力団関係者が語る。

「昨年2月には台湾・台北で開かれた竹聯幇主催の式典に山口組、稲川会、極東会の大物幹部らが出席したと聞いている。海外ギャングが参加しているとの情報を得た台湾当局が現場に突入し、出席者の身元確認を要求。しかし、その場にいた竹聯幇トップ・張安楽が『日本人が台湾に来て何が悪い。お前たちに守ってもらわなくても日本人は俺たちが守る』と捜査協力を拒否し、口論へと発展していた。張は別名『白狼』と呼ばれる黒社会の大物だ」

この張氏の咆哮にはある思惑が見え隠れしていると警視庁関係者は語る。

「張は暴対法によりヤクザが自由に動けないことを把握しており、竹聯幇が日本国内に進出し、より幅広くビジネスを行いたいのではないか。その足掛かりとして有力団体との交流を深めていると睨んでいる。台湾マフィアの今後の動きには警察も警戒の度合いを強めているのは事実だ」

「日本のヤクザは伝統的に残っていく」

本格的な日本進出を狙う台湾黒社会。そんな最中、「現代ビジネス」の取材でその幹部が今年に入って来日していたことが分かった。記者が交渉を行うと、現役幹部の2人が匿名を条件に取材に応じた。

――今、台湾ではどんなシノギをしているのか。

「昔は薬物、博打、みかじめ料が主な収入だった。あとホテル経営。日本では馴染みがないかもしれないが、台湾では黒社会が宿場の経営を行うのはよくあることで、安定した稼ぎになっていた。だが、今は当局による締め付けが強くなり、コンプライアンスの問題で取引してくれる会社も少なくなって、フロント企業に任せている。産業廃棄物処理も同じだ。日本のヤクザと一緒だろう。薬物は純粋に以前よりも売れなくなり、稼ぎが減った」

――日本では暴力団に属さず犯罪行為を行う「半グレ」「トクリュウ」というグループが存在するが、台湾はどうなっているのか。

「日本の暴力団と事情は同じだと思うが、いま組織に若い連中は入ってこない。反対に黒社会には属さない若者グループが出てきている。そういう新興勢力は主にオンラインカジノやオレオレ詐欺を仕事にしている。俺たちも喰っていかなきゃいけないから詐欺はやっているが、同じ年代の爺さんや婆さんを騙すのは心が痛い。本音を言えば詐欺はやりたくない」

――現在、竹聯幇にはどれほどの構成員がいるのか。

「昔は1つの街に1万人はいたが、今は台湾全土で1〜2万人程度にまで減った。組織も年寄りしかいないのが現実だ」

――日本のヤクザについてはどういう印象を持っているのか。

「ヤクザも我々と同じで、当局の締め付けがどんどん縮小しているのは知っている。台湾組織の連中も『今もヤクザは存在しているのか？』と尋ねる人間すらいる。でも日本のヤクザには歴史と伝統がある。壊滅することはなく、伝統的に生き残っていくとは思う」

――日本ではオレオレ詐欺の拠点としてカンボジアが名指しされている。台湾黒社会はどこの国に進出しているのか。

「ミャンマーとベトナムだ。ただ、ミャンマーでの詐欺をやっているのはほとんど中国人で、台湾は少数の組織の人間がそこで働いているぐらいだ。ベトナムのほうが規模としては大きい。カンボジアに進出はしているが、日本ほど積極的ではない。でもどこも摘発が増えてきているから新しい拠点を探している。有力候補となっているのはマレーシアだ」

――日本国内で活動している竹聯幇の構成員はいるのか。

「いるよ。東京に限らず全国に仲間はいる」

そして、話題は中国との関係にも及んだ。

中国軍は昨年12月、台湾海峡、さらに本島を包囲するように大規模な軍事演習を実施。演習には陸海空をはじめ、戦略ミサイルを扱う「ロケット軍」まで参加し、台湾への圧力を強める形となった。また今年3月に行われた「全国人民代表大会（全人代）」で中国共産党序列2位に当たる李強首相が「台湾独立の分裂勢力に断固として打撃を与える」と宣言。昨年の同大会では「断固反対」にとどめており、一転して強硬姿勢を見せるなど、台湾有事への緊張感は日に日に激しさを増している。

――中国共産党に対してはどう感じているのか。

「台湾は一つの独立した国家だ。中国はどうかしているというのが率直な感想だ。正直、イカれてるよ」

――中国は圧力を増しているが、台湾有事についてはどう感じているのか。

「大事なのは怒ってはいけないことだ。挑発にのるのは、それこそ向こうの思うつぼ。日本も同じ。中国の言葉を真に受けないほうがいい。共産党の言うことを相手にするな。それが一番効果的だ」

日本の暴力団同様、当局の手により国内での衰退を続ける台湾マフィア。しかし、そこには国際的な詐欺や薬物によって、新たなシノギ獲得を目指す組織の姿があった。

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