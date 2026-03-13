「フルーツなら太らない」は本当？ダイエット中こそ見直したい“果物の食べ方”
ダイエット中でも「フルーツなら安心」と感じている人は少なくありません。ビタミンや食物繊維が豊富で、自然な甘さがあるため、甘いものが欲しくなったときに果物を選ぶ人も多いでしょう。確かに果物は、体に役立つ栄養を含む食品です。ただ、その“ヘルシーなイメージ”だけで食べ方を決めてしまうと、思わぬズレが生まれることも。ダイエット中こそ意識したいのは、果物そのものよりも「食べる量」と「取り入れ方」です。
果物の甘さは糖質によるもの
果物の甘さは、主に果糖やブドウ糖などの糖質によるもの。お菓子のように砂糖を多く使っているわけではありませんが、糖質が含まれていること自体は変わりません。
“ヘルシーな甘いもの”に潜む落とし穴
果物は健康的なイメージが強いため、量をあまり意識せず食べてしまう人は少なくありません。特にカットフルーツやジュースは食べやすく、思ったより量を摂ってしまう食品でもあります。
また、食後のデザートとして果物を毎回追加すると、食事量全体が増えることも。こうした小さな積み重ねが、体重管理を難しくする原因になることもあります。
果物は“量とタイミング”を意識
果物を避ける必要はありません。むしろ適量であれば、甘いものの代わりとして役立つこともあります。大切なのは、食事全体の中でバランスよく取り入れることです。例えば、小さめの果物を１つにする、間食として食べる場合は他の甘いものを控えるなど、量とタイミングを意識するだけでも食事のバランスは整いやすくなります。
ダイエットでは「体に良い食品かどうか」だけで判断してしまいがちですが、大切なのは食事全体のバランス。果物も、量やタイミングを意識すれば、無理なく甘いもの欲を満たす助けになります。「フルーツなら安心」と思って何となく食べているなら、一度食べ方を見直してみてくださいね。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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