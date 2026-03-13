¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥ó¡Ö¹Â¸ý»á¤ÈÊÂ¤ÖÆæ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡×¤ÎÀµÂÎ¡ÄÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤¬·ãÇò¡Ö¿ôÀéËü±ß¤Î¸½¶â¤ò¥Ü¡¼¥ó¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡Ò¡ØSANAE TOKEN¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¡¼¥¯¥ó¤ÎÀß·×¤ª¤è¤ÓÈ¯¹Ô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ìÀÚ¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òneu¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ó¸½¿¦ÁíÍý¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿°Å¹æ»ñ»ºŽ¢SANAE TOKEN¡Ê¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥ó¡ËŽ£¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢X¤Ç¤³¤¦Åê¹Æ¤·¤¿Ææ¤ÎÃËÀ¡£Èà¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊÌ¤Î°ìÌÌŽ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£
Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥ó¤ÎÀß·×¼Ô
¸½¿¦ÁíÍý¤ò´¬¤¹þ¤à°ìÂçÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥óÌäÂê¡£3·î3Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÁ´ÀÕÇ¤¤Ï»ä¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òneu¤Î¾¾°æ·ò»á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖµÞ¤ËX¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¹Â¸ý»á¤Î¥¹¥±¡¼¥×¥´¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤Î²±Â¬¤â½Ð¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢Èà¤³¤½¤¬¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤ß¤ë¸þ¤¤Ï¶¯¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥µ¥Ê¥¨¥È¡¼¥¯¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼´ØÏ¢¤Î»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ø¹çÆ±²ñ¼ÒNoBorderDAO¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾¾°æ»á¤Ï¹Â¸ý»á¤ÈÊÂ¤Ö´´Éô¤Ç¡¢¼ÂÌ³¤ÎÂ¿¤¯¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê¾¾°æ»á¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¤½¤ó¤Ê¾¾°æ»á¤ÎÇ¯Îð¤Ï30ÂåÁ°È¾¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤âË³¤·¤¯¡¢¤½¤Î·ÐÎò¤ÏÆæ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤º¤«¤Ë¡¢¹Â¸ý»á¤ä°ÂÇÜ¾¼·Ã»á¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤·¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤À¡£
°ìÉô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¥Ï¥Ã¥«¡¼¡×¡ÖÇüÂç¤Ê»ñ¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È±½¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¿¿Áê¤Ïé®¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÎ¿Í¤Ï¤½¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸ý¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢ÃÑ¤¸¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÏÃ¤¹¡£¹ø¤¬Äã¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤Þ¤È¤â¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¾¾°æ»á¤Ë¤Ï¡¢Á´¤¯ÊÌ¤Î°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£
ÌÀ¼£Å·¹Ä¤Î¸¼Â¹¤È¤Î´Ø·¸
¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÅê»ñ°Æ·ï¤ÇÁû¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢·ÐºÑ»ö·ï¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃÝÎØ¼¡Ïº»á¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÝÎØ»á¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤ÇÌÀ¼£Å·¹Ä¤Î¸¼Â¹¡¦ÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿²¾ÁÛÄÌ²ß¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡ÚÆÈ¼«¡Û¡ÖÌÀ¼£Å·¹Ä¤Î¸¼Â¹¡×ÃÝÅÄ¹±ÂÙ¤¬2²¯3000Ëü±ß¤Î²¾ÁÛÄÌ²ß¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿ https://gendai.media/articles/-/156912
¼Â¤Ï¾åµ¤Îµ»ö¤ÇÃÝÅÄ»á¤È¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë¿ÍÊª¤³¤½¤¬¾¾°æ»á¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¾¾°æ»á¤Ï¡Ç18Ç¯¡¢ÌÀ¼£Å·¹Ä¤Î¸¼Â¹¡¦ÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤Ë¤è¤ë¿·µ¬¤Î°Å¹æ»ñ»º¤ò¸ø³«¡ÊICO¡Ë¤µ¤»¤ë·×²è¤Ë¾è¤¸¤ÆÅê»ñ¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾¾°æ»á¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦ËÜÅÄ·½Í¤»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¤·¡¢½Ð»ñ¼Ô¤ò¿®ÍÑ¤µ¤»¡¢£²²¯±ß°Ê¾å½¸¤á¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ç20Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¡¢¾å¾ìÃæ»ß¤ÎÏ¢Íí¤ò½Ð»ñ¼Ô¤ËÆþ¤ì¤¿¡£Ì¤¤À¤ËÊÖ¶â¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤³¤ÇÉ®¼Ô¤ÏÃÝÅÄ»á¤Ë½ñÌÌ¤Ç»ö¼Â´Ø·¸¤òÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÃÝÅÄ»áËÜ¿Í¤«¤éÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Èà¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÃÝÅÄ»á¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¤³¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤³¤È¤Î·Ð°Þ¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï2018Ç¯¤Ë¡¢Åö»þÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¿·µ¬°Å¹æ»ñ»º¤Î¸ø³«¡ÊICO¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß»ö¶È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ËÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤Ç¡Ø¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é»ñ¶â¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¼êÅÁ¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¾¾°æ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¹ø¤¬Äã¤¯¡¢¿È¤Ê¤ê¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¾°æ»á¤ò¡¢ÃÝÅÄ»á¤ÏŽ¢¥Þ¥È¥â¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤À¤È»×¤Ã¤¿Ž£¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¿®ÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æà°ÛÊÑá¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤¬¿ôÀéËü±ß¤Î¸½¶â¤ò¥Ü¡¼¥ó¤È¤¤¤¤Ê¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Î²¾ÁÛÄÌ²ß»ö¶È¤Î¤¿¤á¤ËÅê»ñ²È¤«¤é½¸¤á¤Æ¤¤¿¤È¡£¤¿¤À¡¢Ã¯¤«¤é½¸¤á¤¿¤«¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤Î¡ØÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬½¸¤á¤Æ¤¤¿Ê¬¤â¤¢¤ë¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤ª¶â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î³Æ¼ïË¡Îá¾å¤â¡¢¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤ÈÆÍ¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ï¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï1±ß¤â¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À·×²èÃÊ³¬¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢»ä¼«¿È¤Ï¤ª¶â¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤±¤É¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¾¡¼ê¤Ë¤ª¶â¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñ¶â¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃÝÅÄ»á¡Ë
¡ÖÌÂÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃÝÅÄ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾¾°æ»á¤Ï¡Ç18Ç¯¤Î²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¡¢ÃÝÅÄ»á¤ÎÌ¾Á°¤ä¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¤Î»ö¶È·×²è¤ò»È¤¤¡¢½Ð»ñ¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÃÝÅÄ»á¤Î·×²è¤Ï¡¢¶âÍ»Åö¶É¤È¤ÎÄ´À°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¡Ç20Ç¯º¢¤ËÃæ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
ÃÝÅÄ»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¾¾°æ¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ØÃÝÅÄÂ¦¤Ï¾¾°æ»á¤«¤é¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¾¾°æ»á¤¬½¸¤á¤¿¤ª¶â¤ÏÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð»ñ¼Ô¤ËÊÖ¶â¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ç°½ñ¤ò½ñ¤«¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¾¾°æ¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢É¬¤ºÁ´³ÛÊÖ¶â¤¹¤ë¤è¤¦¤È¡£
¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Ë½ðÌ¾¤Þ¤Ç¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Íú¹Ô¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢»ä¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤Ë½Ð»ñ¤·¤¿3¡Á4¿Í¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¾¾°æ¤µ¤ó¤«¤éÊÖ¶â¤¬¤Ê¤¯¡¢ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡Ù¤ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡Ø¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦À§Èó·Ù»¡¤Ë¤Í¡¢ÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ù¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤ò½ä¤ê¡¢»ä¤¬¾¾°æ¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¤È¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ï1±ß¤â¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»ä¤¬ÊÖ¶â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¸í²ò¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÂÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤ÈÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ç¡¢¡Ø¾¾°æ»á¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡¢´Ø·¸¤·¤¿¿Í¤âÍý²ò¤·Ä¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÃÝÅÄ»á¤È¤Î²¾ÁÛÄÌ²ß»ö¶È¤Î·×²è¤äÊÖ¶â¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É®¼Ô¤Ï3·î10Æü¸áÁ°10»þ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¾¾°æ»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ë¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿¤¬¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÉ®¼Ô¤¬¤µ¤é¤Ë¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¾¾°æ»á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¹Ô¾õ¤¬¡¢¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡½¡½¡£
かわの・よしのぶ?'91年、東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、『サンデー毎日』『週刊文春』の記者を経てフリーに。主に政治を取材している
