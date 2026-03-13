昨年4月から筑波大学に通われている悠仁さま。バドミントンサークルにも所属し、充実したキャンパスライフを送るなか、大学では"ある騒動"に巻き込まれていた。初の皇族受け入れとなったキャンパスで何が起きているのか。【全3回の第2回】

悠仁さまの成年式が執り行なわれた3日後の昨年9月9日未明。筑波大キャンパス内に「立て看板」が設置された。そこには、〈永田学長独裁やめろ〉〈筑波大学に言論の自由を〉〈学生の自治を〉〈「開かれた大学」へ〉と書かれていた。設置した学生らは、立て看板を出した理由をこう語った。

「本来、大学は民主的であるべきなのに、筑波大では学長の任期が撤廃されたり、選考に不透明性があるなど"独裁"の色が強まっている。学生が大学の運営などに関して自由に意見を発表する場も少ない。大学のことを『極東のベラルーシ』、学長を『筑波のプーチン』と呼ぶ人もいます。

それなのに、学長が悠仁さまの成年式前日（9月5日）に大学公式サイトで発したメッセージには『自由で多様な学びの環境』『すべての学生が挑戦できる環境づくりに努める』などと書かれていた。言っていることとやっていることが全然違う」

学長のメッセージは〈悠仁親王殿下の成年式に際して〉と題されたもので、成年式を祝う言葉とともに、〈筑波大学の自由で多様な学びの環境の中で、殿下にとって、ここでの学びが豊かなご成長へとつながっていかれることを願っております〉などと綴られていた。

「悠仁さまが入学してからは学内の警備が厳しくなり、SPも常にいることで、監視されているような気持ちになります。『自由な環境』とは言い難いと思います」（同前）

このメッセージは現在サイトに掲載されていないが、筑波大に尋ねると「一定期間を経過し掲載終了を迎えたもので（立て看の設置と）関連はない」（広報局）と回答した。

筑波大のなかにはもともと現学長に対する不満の声がある。2013年4月に就任した永田恭介・学長は異例のかたちで長期にわたり学長の座にある。学長を務められるのは原則として2期6年までだったが、病気で任期途中に退いた前任者の後を継いだ永田学長は2度の再任を経た後、2020年10月の学長選考会議で通算任期の上限が撤廃されたことによって13年の長きにわたり学長を続けている。立て看板を出した前出の学生が言う。

「任期を撤廃した2020年の選考の前には、教職員が誰が学長に相応しいかの考えを示す意向調査投票が廃止されました。実際の選考にも影響力のあったこの投票の代わりに、参考程度の意味しか持たない意見聴取が導入され、2020年の選考前に行なわれたところ永田学長は対立候補に大差で負けた。でも、その声は選考会議に届かず、現学長が続投。国立大学でこういう体制はよくないと思う」

学長の任期上限撤廃や再任決定の経緯について、「筑波大学学生有志の会」や教職員有志による「筑波大学の学長選考を考える会」が大学側に説明を求めたり、質問状の提出を行なってきた。考える会の代理人弁護士である指宿昭一氏はこう話す。

「学問の自由が侵害され、大学の自治が歪められたとして弁護士会にも人権救済を申し立てたところ、そこでは取り扱うのは難しいと判断されてしまったのですが、引き続き情報発信はしていく。永田学長と学長に近い学内外の選考会議メンバーで学長任期を撤廃するルール変更をした点は、とても独裁的だと考えます」

2020年の学長選考について筑波大は「適正なプロセスを経て選考されております」（広報局）とするのみだった。

