妻が出している「熟年離婚の前兆」15のシグナル。実は「喧嘩する夫婦は離婚リスクが低い」
熟年離婚は、ある日突然起きるわけではない。そこには必ず“兆候”があるという。
夫婦の会話がなくなる、LINEが業務連絡だけになる、妻が資格取得や投資を始めるーー離婚カウンセラーによれば、こうした変化は熟年離婚の前兆である可能性が高いという。さらに近年は、妻だけでなく「DV妻」に耐えかねて離婚を決意する中年男性も増えている。熟年離婚のシグナルを探った。
◆熟年離婚予備軍にはさまざまな“シグナル”がある
熟年離婚は突然生じるものではない。積もり積もった不満から生じる夫婦の問題だ。そのため、熟年離婚予備軍にはさまざまな“シグナル”が見られるという。離婚カウンセラーの岡野あつこ氏が話す。
「最も多いのは夫婦の会話の喪失。会話がないまま老後30〜40年も2人で暮らせるわけがありませんから。逆に言えば、喧嘩する夫婦は離婚リスクが低い。お互いに関心があるからこそ衝突するわけです」
離婚問題に詳しい堀井亜生弁護士も次のように話す。
「LINEのやり取りで、熟年離婚しそうな夫婦は見分けられます。最も多いのは、妻がメッセージを送り続けているのに、夫がほぼ返信しないパターン。無視するのも問題ですが、無視されているのに送り続けていることのほうが問題。改善しようとしていない点で、夫婦関係がすでに破綻しかけている。同様に、一方が命令口調だったり、長文を送りつけるのもパターン。長文を送る人は、すべての内容に対する回答が得られないと怒り出す傾向にあるので、摩擦を生じやすい。一方で、“離婚される女性”に見られがちなのがポエム調のメッセージ。旦那が『老後について話したい』と伝えても、思い出話を唐突に語り始めたり……。要は、話が通じない女性です」
◆将来的な離婚を決意した妻のシグナル
妻が将来的な離婚を決意した場合にも、多くのシグナルを発する場合がある。
「長く専業主婦として過ごしてきた女性は、なかなか新居を見つけられません。収入が乏しく、滞納リスクがあると判断されるためです。だから、離婚に向けて仕事を始める・増やす、資格取得を目指すという女性が多い。相談者のなかには、介護資格を取得されたうえで、家政婦として働くのに役立つ検定試験も受けられた人がいました。その方は離婚後、在宅介護を希望する富裕層の顧客を獲得して70代で年収800万円弱も稼いでいます」（夫婦問題診断士でFPの寺門美和子氏）
さらに、金融機関から旦那宛ての郵便物を細かくチェックするようになったら、離婚まで秒読みか。どれだけの財産分与が受けられるか調査している可能性があるからだ。
◆DV妻に耐えられず熟年離婚する男も増加
今回、「妻から熟年離婚する」パターンを念頭に、離婚リスクを見極めるチェックシートを用意したが、近年では「男性から」も増えていることに留意しておきたい。堀井氏が話す。
「妻からモラハラやDVを受けているので離婚したいと相談に来られる中年男性が非常に増えている。問題なのは、男性のほうがギリギリまで我慢してしまう傾向にあることです。なかにはうつ病を患て、初めて相談に来られるという方もいます。世間体を気にしたり、妻を捨てることに罪悪感を覚えて、男性は離婚を先延ばしにするのです。経済的理由で離婚を躊躇する女性より、男性からの熟年離婚は感情的理由で左右される点で深刻な問題だと考えております。男性でもツラければ別居、ないし離婚という選択肢があることをもっと認識してもらいたい」
熟年離婚は中年男性をどん底に叩き落とすこともあれば……救済となることもある!?
◆男性は要注意！「熟年離婚リスク」チェックシート
0〜3つ該当なら熟年離婚リスクは「低」、4〜7なら「中」、8〜10なら「高」、11以上なら熟年離婚は時間の問題。
