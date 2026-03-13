マウス、インテル Core Ultra プロセッサー200S Plus シリーズ 搭載G TUNE / DAIVデスクトップPC発売
マウスコンピューターは3月12日、ゲーミングブランド「G TUNE」（呼称︓ジーチューン）およびクリエイター向けブランド「DAIV」（呼称︓ダイブ）より、インテル Core Ultra プロセッサー 200S Plus シリーズを搭載したデスクトップパソコンを3月27日11時より販売すると発表した。
今回、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus、インテル Core Ultra 5 プロセッサー250K Plus を搭載したモデルの販売が予定されている。
○インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus搭載モデル
インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus はインテル Core Ultra 7 プロセッサー 265Kと比べ、Eコア数が12コアから16コアへ、LLCが30MBから36MBへ拡張されている。
「G TUNE FZ-I7G90」は、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus、NVIDIA GeForce RTX 5090、64GB メモリ、2TB NVMe M.2 SSD を搭載する。
○インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus搭載モデル
インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plusは、インテル Core Ultra 5 プロセッサー 245Kと比べ、Eコア数を8コアから12コアへ、Pコア最大動作周波数を5.2GHzから5.3GHzへ向上、LLCを24MBから30MBへ増加させるなど、処理性能が強化されている。
「DAIV FX-I5N20」はインテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus、NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell、32GBメモリ、1TB NVMe M.2 SSDを搭載する。
また、AI処理専用プロセッサであるNPUNeural Processing Unit）を搭載したインテル Core Ultra プロセッサー 200S Plus シリーズと、Thunderbolt 4 や PCIe Gen5 SSD、PCIe Gen5 に対応した x16 スロットを備えたインテル Z890チップセットの組み合わせにより、高速データ転送と拡張性を備え、ゲーミング用途やクリエイティブ用途に対応するシステム構成になっている。
