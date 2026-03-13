【モンスターハンターワイルズ】オトモアイルーのルームウェアがかわいい！
カプコンタイトルグッズを多数取り扱う直営店舗カプコンストアにて、『モンスターハンターワイルズ』の新商品「オトモアイルー着ぐるみルームウェア」が発売される。
本商品は、『モンスターハンターワイルズ』に登場する人気キャラクター ”オトモアイルー” をモチーフにした、ゆったりとしたシルエットが魅力の ”なりきり” ルームウェア。
柔らかな生地感に加え、特徴的な帽子・しっぽ・フォルムを細部まで丁寧に再現。身にまとうだけで、まるで本物のオトモアイルーになったかのような気分を楽しめる。おうちでのリラックスタイムはもちろん、イベント・配信・写真撮影など、さまざまなシーンで活躍するアイテムとなっている。
愛らしさと遊び心を兼ね備えた、ファン必携の一着をぜひお楽しみを。
＞＞＞オトモアイルー着ぐるみルームウェアをチェック！（写真3点）
（C）CAPCOM
本商品は、『モンスターハンターワイルズ』に登場する人気キャラクター ”オトモアイルー” をモチーフにした、ゆったりとしたシルエットが魅力の ”なりきり” ルームウェア。
柔らかな生地感に加え、特徴的な帽子・しっぽ・フォルムを細部まで丁寧に再現。身にまとうだけで、まるで本物のオトモアイルーになったかのような気分を楽しめる。おうちでのリラックスタイムはもちろん、イベント・配信・写真撮影など、さまざまなシーンで活躍するアイテムとなっている。
愛らしさと遊び心を兼ね備えた、ファン必携の一着をぜひお楽しみを。
＞＞＞オトモアイルー着ぐるみルームウェアをチェック！（写真3点）
（C）CAPCOM
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優