「わぁ！」が止まらない　大きないちごに大喜びする日本スピッツが尊い

大好物の食べ物を前にしたとき、ワンちゃんが見せる無邪気なリアクションは本当に癒やされますよね。Xでは、大きないちごを見て大喜びする日本スピッツの男の子「楽（らく）」くんの姿が反響を呼んでいます。

飼い主さんが「大好物のいちごを見せた時の『わぁ（ハート）』なお手々が可愛いから見て」というコメントと共に投稿した1枚の写真。

そこには、飼い主さんが手にする立派ないちごを前に、目を輝かせながら後ろ足で立ち上がる楽くんの姿が収められています。うれしい気持ちが隠しきれず、両前足をパッと開いて「わぁ！」と喜んでいるようなポーズや、嬉しさのあまり耳がペタンと後ろに倒れてしまっている様子がなんとも愛らしい一枚です。

■ 諦めかけていた「でっかいあまおう」との出会い

飼い主さんによると、この大きないちごは立派な「あまおう」。今年はなかなか大粒のものを見つけられず、「今年はもうでっかいあまおうに出会えないのではないか……」と少し諦めかけていた時に運良く出会えたため、食べる前に大のいちご好きである楽くんと記念撮影をしたとのことでした。

甘えん坊で食いしん坊な性格だという楽くんは、いちごを見つけるといつも大喜びして欲しがるそうです。「私が食べている最中も欲しがってずっと見てくるので、ちょっと食べづらいです（笑）」と、微笑ましい日常の様子も語ってくれました。

■ 旬の時期だけの特別なごちそう

愛犬の全身からあふれる喜びの表現に対し、飼い主さんは「いちごを購入してくるのはほとんどが旬の今の時期だけなので、それを知っているのか、買ってくるのがほんとに嬉しいのだと思います。甘いの好きなんだな〜と思います」と温かい眼差しを向けています。

ちなみに、この大きくて甘いいちごは、撮影のあとに楽くんも一緒においしくいただいたとのこと。なお、いちごは犬でも少量であれば食べられる果物として知られていますが、与えすぎないよう注意が必要です。

それにしても、見ているこちらまで幸せな気持ちになる、楽くんのキュートな「わぁ（ハート）」の瞬間。旬のフルーツがもたらした、とびきり甘くてほっこりするエピソードでした。

くーさんママ（@kukuri_shibainu）

（山口弘剛）

