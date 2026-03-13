この記事は2024年10月29日に公開された記事を編集して再掲載しています。

いまや身の周りは、リチウムイオン充電池を内蔵したガジェットだらけ。しかも、大容量化の流れは着実に進んでいるため、充電管理に相応の手間を取られてしまうのです。

高性能な充電器が求められるのは、時代の必然と言うべきでしょう。ハイパワーなGaN（窒化ガリウム）充電器を多数ラインアップしているAnkerの「Anker Prime Wall Charger (100W, 3 ports, GaN)」は、「至高の」 充電器として、上位グレードに位置づけられている製品です。

GaNPrimeの驚異的なパワーに刮目せよ。

Anker Prime Wall Charger (100W, 3 ports, GaN) (ブラック) 【PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】 iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max Mac Book PD対応 Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 6,990円 Amazonで見る PR PR 9,990円 Yahoo!ショッピングで見る

最新技術を結集

「Anker Prime Wall Charger (100W, 3 ports, GaN)」には、最新のテクノロジーが惜しみなく投入されています。

安全性に配慮しつつ、スマートでハイパワーな充電を可能にしてくれる「GaNPrime」技術によって、複数ポートへの高出力充電と小型化を両立しているのです。

Anker独自のPowerIQも、4.0へ進化。高出力への対応に加え、複数機器への出力を最適に配分することが可能になっています。

また、いたずらにハイパワーを追うばかりではなく、従来型の多重保護システムに加え、温度を常時監視するActiveShield 2.0を搭載している点にも、要注目。

安心して使えるシステムとして、組み上げられています。

合計最大出力100Wの3ポート仕様

最大の特長といえば、何といっても、合計最大出力100Wというハイパワーな充電ポートを3個搭載しているところ。

USB-Aポート単体では最大22.5Wまでの出力ですが、USB-Cポートは、単独使用でもフルパワーの100W充電に対応しています。

3台のデバイスを同時に、最も効率がいい状態で急速充電できるシステムは、Primeの名を冠するに値するスマートさとなっています。

持ち運びやすいコンパクトなデザイン

一般的に、ハイパワーな充電器は大きくて重いものですが、平均的な96W以上の充電器と比較して約45%の小型化を実現。

持ち運びやすい直方体のデザインと折りたたみ式プラグを採用しているので、使い勝手にも優れています。

「Anker Prime Wall Charger (100W, 3 ports, GaN)」おすすめポイント ・3台まとめて急速充電、最大出力100W ・持ち運びやすくコンパクト ・折りたたみ式プラグ

ワイヤレスイヤホンからノートPCまで、あらゆるガジェットをこれ一つで充電できる。まさに次世代の充電器と言えるプロダクト。

あらゆるガジェットを使いこなしている現代人にとって、強力な味方になってくれるのは間違いないところでしょう。

Anker Prime Wall Charger (100W, 3 ports, GaN) (ブラック) 【PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】 iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max Mac Book PD対応 Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 6,990円 Amazonで見る PR PR 9,990円 Yahoo!ショッピングで見る

