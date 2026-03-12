¥ë¡¼¥ë¤Ï¡È¤¿¤Ã¤¿£±¤Ä¡É¤À¤±¡££·kg¤Î¸ºÎÌÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤¿¡Ú´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û
¥¬¥Þ¥ó¤¬Â¿¾¯È¼¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö¸úÎ¨ÎÉ¤¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤³¤½»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Apink¤Î¥Ü¥ß¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¡Ú´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û¤Ç¤¹¡£
🌼Â¨¸ú¤Ç£³¡Á£µkgÁé¤»¤é¤ì¤ë¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È»þ¤Ë¡Ú¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡Û¡õ¡Ú¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡Û
¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡È´ÊÃ±¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ë¡¼¥ë¡É¤òºî¤ë
¥Ü¥ß¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ï¡È¤¿¤Ã¤¿£±¤Ä¡É¤Î¤ß¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¡Ö18»þ°Ê¹ß¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä±¿Æ°¤ÏµÙ¤Þ¤º¤Ë¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¥ß¤Ï£·kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö£±±ØÊ¬Êâ¤¯¡×¡Ö¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ä¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¡Ê³¬ÃÊ¤ò»È¤¦¡Ë¡×¡ÖµÙÆü¤Ï¶á½ê¤ò¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¡×¤Ê¤ÉÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥×¥é¥¹¦Á¤Î±¿Æ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤â¿´¤¬¤±¼¡Âè¤Ç¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤»¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Áé¤»¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¡ÊÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¼Á¡Ë¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÍýÁÛ¤ÎÂÎ·¿¤Ø¤ÈÃå¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¥Ü¥ß¤ÎÎã¤ò»²¹Í¤Ë¼ê·Ú¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡È¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¡É¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£