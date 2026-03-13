創立40周年を迎えたジャパネットホールディングスが業績を伸ばしている。2025年12月期の売上は、過去最高だった前年の2725億円を上回る約2950億円を見込む。

【1位は？】「掃除機」でも「おせち」でもない…ジャパネットの通販で最も売れている商品とは？

近年、同社はスポーツ・地域創生事業やクルーズ事業など多様な領域に手を広げている。プロスポーツクラブや放送局の運営に、クルーズ船まで。多角化を進めるジャパネットの現在を聞いた。（全3回の1回目／続きを読む）



取材に対応したジャパネットたかた専務取締役の田道祐樹氏（写真提供＝ジャパネットホールディングス）

2015年にカリスマ創業者・明氏が退任→2代目で多角化が加速

ジャパネットグループは、長崎県佐世保市に本社を構えるジャパネットホールディングスを筆頭に15の企業で成り立っている。創業者は、カリスマ経営者として知られる郄田明氏。甲高い声で熱量たっぷりに実演販売する同氏の姿が記憶に残っている人も多いだろう。

一代で年商1500億円を超える企業を築き上げた明氏だが、2015年1月に長男の旭人氏に経営をバトンタッチ。35歳の若き2代目が誕生した。

その後の同社では、事業の多角化がどんどん進んでいる。

運営クラブがJ1に昇格、クルーズ事業も絶好調

プロサッカークラブ「V・ファーレン長崎」の経営再建や長崎初のプロバスケットボールクラブ「長崎ヴェルカ」の立ち上げに、サッカースタジアムを中心とする大型複合施設「長崎スタジアムシティ」も開業した。さらには、クルーズ事業への参入にBS放送局の開局まで、業容の拡大を見せているが、同社としては、「ジャパネットが届けられる価値を追求した結果に過ぎず、多角化している感覚はない」そうだ。

それぞれの事業は、順調に収益を上げている。例えば、スポーツ事業ではV・ファーレン長崎がJ1に昇格し、長崎ヴェルカのホームゲームは全試合が完売するなど好調だ。2024年10月に開業した長崎スタジアムシティは、初年度の来場者数が485万人を達成。開催イベントの約3分の2を自社で企画・開催し、アリーナの稼働率は土日祝日で8割以上、平日でも8割を超える月があるそうだ。

2018年以降、本格化しているウォーターサーバー事業も成長軌道に乗っており、会員数は19万人に増加した（2026年2月現在）。数十万円からの高額商品となるクルーズ事業も収益の柱になりつつある。くわしくは続く記事で触れるが、客船を丸ごとチャーターして日本人好みにカスタマイズすることで高い支持を得ているという。

テレビ・通販は「オワコン」ではない

事業の多角化が進んでいる同社だが、今でも最大の柱となるのは「通販事業」だ。とりわけ同社のイメージを形作ってきたテレビショッピングは、衛星放送業界そのものの衰退が指摘され、一種「オワコン」にも見える。しかし、ジャパネットたかたで専務取締役を務める田道祐樹氏は、「当社のグループ会社が運営するBS10はむしろ成長していて、テレビ通販も好調です」と話す。

「当社にとって、テレビ通販は最大の『認知の場』であることに変わりはありません。テレビ放送を行うと、同時にネットやカタログでの検索や購入も伸びる相乗効果があります。最も売上に貢献しているのは『カタログ』ですが、テレビ通販もコアな売り場だと考えています」

「自前のテレビ局」は、リニューアルで視聴者数が4〜5倍に

ジャパネットでは、2022年3月からBS放送局「BSJapanext（ビーエスジャパネクスト）」を運営してきたが、有料映画チャンネルを放送するスター・チャンネルをグループ会社化して、2025年1月に名称を「BS10」にリニューアル。その際、チャンネルポジションを「BS10ch」に変更した。

それまで同局は、リモコンで3桁のチャンネル番号を入力したり、電子番組表から選択したりしなければ視聴できず、新規視聴者を誘導しづらかった。リニューアルを機にテレビリモコンの「10ボタン」を押せば視聴できるようになり、視聴者数が増えたという。

ファンの多い野球中継や新発想の通販番組を増やすなど見直しも進め、リニューアルから1年で視聴者数は以前の4〜5倍に増加している。

「通販番組の新たな取り組みとして、旅やドキュメンタリー番組との連動企画を増やしています。例えば、前半は製品の製造工場の様子や開発ストーリーを掘り下げ、後半に該当商品を販売するなど。前半で視聴者の関心が高まるため、購入につながりやすいと感じます。クルーズ旅も、タレントが乗船する様子を紹介した後に販売することで良い効果が出ています」（田道氏）

BSにとどまらず、地上波でもユニークな取り組みを行っていた。ワールドカップバレーボールなどスポーツイベントのCM枠を活用した「90秒の生放送ショッピング」だ。

現在は行っていないものの、1秒のオーバーも許されないプレッシャーのかかる放送で、視聴者数が多いこともあり、90秒の放送でシェーバーが1万本売れるなどの実績を上げていた。年に1〜2回実施していた中で、シャワーヘッドや除湿剤なども好評だったという。

（小林 香織）