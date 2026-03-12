敗退したチェコ代表が日本へメッセージ

最後までリスペクトを忘れなかった。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場したチェコ代表は、プールC4戦全敗で1次ラウンド敗退となった。決勝ラウンド進出はならなかったが、スポーツマンシップを貫く姿勢がファンに好感を与えた。なかでも最後に見せた“粋な振る舞い”が話題となっている。

チェコ代表の公式X（ツイッター）は12日、「日本よ、マイアミでの健闘を祈る！」と、16文字の日本語のメッセージとともに、侍ナインが東京ドームで整列した写真を投稿。マイアミでの準々決勝に進んだ日本代表にエールを送った。

前回大会に続き、今大会もフェアプレー精神とひたむきな姿勢で日本のファンを魅了した。10日の日本戦には0-9で敗れたものの、対戦相手へのリスペクトを忘れないチェコ代表の姿に、多くのファンが心を打たれたようだ。

SNSには「チェコ選手の人柄が素敵です」「ほんまにチェコ好きすぎる」「本当にさすがだなと思う。もし逆の立場だったら、自分たちは同じことができるだろうか」「チェコほんと素晴らしい国だよな」「マジで泣ける」などの声が寄せられ、チェコ代表から届いたエールに感激していた。（Full-Count編集部）