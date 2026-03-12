＜大相撲三月場所＞◇五日目◇12日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】「やばい奴が」横綱土俵入りで“残念な”振る舞い

横綱・豊昇龍（立浪）の土俵入りで観客の“残念な”振る舞いに「やばい奴がいる」「ふざけやがって」「面白いと思ってやってるのほんとに寒い」など困惑と憤り、落胆の声が相次いだ。

連日熱戦が繰り広げられている大阪場所だが、西の横綱・大の里（二所ノ関）が初日からまさかの3連敗を喫し、四日目の11日には「左肩関節脱臼」を理由に休場を発表した。そんな四日目は豊昇龍、大関・安青錦（安治川）、大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）といった横綱・大関陣が総崩れとなり、序盤から“波乱の大阪場所”の印象を強めた。

四日目に続いてファンの残念な振る舞いに波紋

五日目。ひとり横綱のプレッシャーもある中、堂々たる振る舞いで雲龍型の土俵入りを披露した豊昇龍。力強く四股を踏むと、客席からは「ヨイショー！」「日本一！」という声援が飛ぶ。しかしその直後だった。「ほっほぉー！」という異質な声が館内に響いた。

しかし、多くの観客はこの神聖な儀式の時間を横綱と共に味わおうと、再び館内は静寂に包まれた。相撲ファンは豊昇龍の力強い振る舞いに酔いしれていたが、今度は「ふぉふぉー！」という“冷やかし”にも似た男性客の声が再び響いた。

横綱土俵入りという神聖な時間に水を差すような声援を受け、視聴者からは批判の声が続々。「ふっふーはやめろ」「一人変な奴おるね」「酔っ払いかな？」「つまみ出せ」「ふざけやがって」「面白いと思ってやってるのほんとに寒い」「横綱に対して失礼やろ」など怒りの声が相次いで寄せられた。

四日目には同じく横綱土俵入りの場面で執拗な指笛が鳴り響き「まじで客のマナー悪すぎ。指笛はありえない」などと厳しい批判が相次いだ。連日、相撲を楽しみにしているファンからは「指笛の次はほっほーか」とがっかりする声も寄せられている。

これまでもたびたび議論を呼んでいる大相撲観戦マナー問題。日本相撲協会は「大相撲観戦時のお願い」として「相撲場内外でみだりに気勢を上げ騒音を出す行為」「その他相撲競技の進行及び施設管理の運営に妨げとなる、または他のお客様に迷惑を及ぼすと判断する行為」等を“お断り”としている。

今回のケースは真剣に戦う力士を冷やかしている、と捉えられてもおかしくはない。誰もが気分よく観戦できるよう、力士はもちろん、他の相撲ファンに配慮することも必要だ。（ABEMA/大相撲チャンネル）