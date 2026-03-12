スクワットより手軽にできる。１日３セット【下半身全体が引き締まる】簡単習慣
引き締まった太もも、小さく丸みのあるお尻など、贅肉の存在を感じさせない下半身のシルエットはスタイルをより良く見せてくれます。そんなきれいな下半身のシルエットを作る定番エクササイズが「スクワット」ですが、少々ハードに感じる方は少なくないでしょう。そこで、そんな方こそ習慣に採り入れたい簡単エクササイズが【ヒップウォーキング】です。
ヒップウォーキング
床に座って、お尻を使って歩くエクササイズで、太ももやお尻など贅肉の付きやすいパーツの引き締めに効果的です。また、脚の付け根周辺の筋肉も強化できるので、骨盤の歪みの改善やお腹周りの引き締め効果も期待できます。
▲骨盤を立て、お尻の骨で座るイメージです
（２）（１）の姿勢をキープしたまま、お尻を左右交互に上げて前に進み、２mほど進んだら同様に後ろに戻っていく
前に進んで後ろに戻るを１セットとし、“１日あたり３セットを目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「常に背筋をまっすぐ、骨盤を立てたまま行うこと」がポイント。背中が丸まったり骨盤が後傾したりしないように注意しましょうね。＜モデル＆エクササイズ監修：齋藤涼太＞
