ベントレー「スーパースポーツ」、氷上でデビュー｜モンタナのFATアイスレースでダイナミックなドリフトを披露

ベントレー「スーパースポーツ」、氷上でデビュー｜モンタナのFATアイスレースでダイナミックなドリフトを披露