フリーイングは、フィギュア「ナポリ ドリーミィナイト」を9月に発売する。価格は39,600円。

本商品はゲーム「アズールレーン」より「ナポリ」を着せ替え衣装「ドリーミィナイト」姿で1/4スケールフィギュア化したもの。Live2Dで描かれたワンシーンを再現したポージングが再現されている。

パープルを基調とした大胆なバニーガール衣装は、胸元や腰回りのストラップ、レースのディテールまで作り込まれている。流れるように広がったロングヘアもグラデーションが施され立体感ある彩色となっている。

スケール：1/4

サイズ：全高約350mm

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.