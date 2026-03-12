【4月17日金曜スタート！ドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」】濱田岳が人生 2 周目の“モブキャラ”アラフォー刑事に！ 10 年前の未解決事件と 恋人の死の真相に迫る！【タイムリープサスペンス】 主人公を取り巻く登場人物に板谷由夏・生瀬勝久が決定！ “謎の老婆”を演じるのは戸田恵子！
テレ東では2026年4月17日(金)より、ドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」（毎週金曜夜9時～）を放送します。
恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（ひゃくたけまこと）。ある日、凶悪犯を追い詰める中、現場で命を落とした――はずだったが目を覚ますと、そこは10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日だった。
未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍。そして、まだ生きている恋人の命を救おうと大奮闘する。するとその裏にあった警察組織の闇が明らかに…。
もしも、悲しい運命が変えられないものだとしたら？彼は、今度こそ「人生の主人公」になれるのか？
主人公で刑事の百武 誠（ひゃくたけまこと）を演じるのは、濱田岳。地方紙の記者であり、誠の恋人・佐伯 美咲（さえきみさき）を石井杏奈。誠の同期であり、バディになる吉岡 貴志（よしおかたかし）を鈴木伸之が演じることは既報の通りですが、この度、誠たちを取り巻く豪華キャストを解禁いたします！
誠の先輩で生活安全課の課長。10年前は誠と同じく強行盗犯係で、合気道が特技の熱血刑事だった川島 久美（かわしまくみ）を演じるのは、板谷由夏。警察署の副署長で、かつては強行盗犯係の係長。少し流されやすいところはあるが、実は部下思いの黒崎 淳（くろさきあつし）を生瀬勝久。そして誠の前に突如として現れタイムリープの謎を語る、年齢不詳の不思議で怪しげな謎多き老婆・リリーを戸田恵子が演じます。
日々事件を追って奮闘しながら”2周目の人生”と向き合う誠。そんな彼の背中を押す個性豊かな登場人物たちが描く物語にぜひご期待ください！
≪出演者コメント≫
■板谷由夏（川島久美 役）
Q.ドラマのご出演が決まった時のお気持ちをお聞かせください。
濱田岳さんのファンなので、ご一緒できると聞いてとても嬉しかったです。
また、今まで演じたことのない役柄だったので、挑戦してみようと思いました！
Q.ご自身が演じる川島久美の注目ポイントや、見どころを教えてください。
川島は、「合気道の達人」と言うことで、初挑戦ではありますが練習で少しずつ習得し日々イメージトレーニングもしております。
合気道シーンもご注目ください！
Q.ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さまにメッセージをお願いいたします。
今までにないような珍しいタイムリープ作品だと思うので、是非放送を楽しみに待っていてください！
本作品の出演者は男性陣が多いのですが、負けじと存在感を出して楽しんで撮影に挑みます。
■生瀬勝久（黒崎淳 役）
Q.ドラマのご出演が決まった時のお気持ちをお聞かせください。
テレビ東京のドラマのイメージが自分の中にあって、非常にチャレンジングで他の局とはドラマの作り方が違うイメージなんですよね。そういう意味で出演が決まったときは嬉しかったです。久しぶりのテレビ東京のドラマ出演なのでとても楽しみです。
Q.ご自身が演じる黒崎淳の注目ポイントや、見どころを教えてください。
現場に入ってから共演者の皆さんと作り上げていきたいと思っています。
Q.ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さまにメッセージをお願いいたします。
僕が出るんだから面白いに決まってますよ！ぜひ見てください！！
■戸田恵子（リリー 役）
Q.ドラマのご出演が決まった時のお気持ちをお聞かせください。
主演の岳ちゃんは子供の頃から共演経験があり、今回久しぶりに一緒に仕事をできることがすごく嬉しかったです！
Q.ご自身が演じるリリーの注目ポイントや、見どころを教えてください。
最初は全体のナレーションを務めると聞いていたのですが…少し出ることになり、ドラマでこのような不思議な役を演じることは滅多にないので面白い役を頂いたなと思っています。話の内容もコミカルだけど意外とシビアな面もあり、台本を読んでとても面白いと思いました。
Q.ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さまにメッセージをお願いいたします。
タイムリープものがお好きな方は十分楽しめる世界観で、今までにあまりないような作品に出来上がるのではないかなと、とても期待しています。
≪あらすじ≫
山梨県警古田署の刑事・百武誠（濱田岳）は、その影の薄さから通称「モブさん」と呼ばれている。10年前に最愛の恋人・美咲（石井杏奈）を事件で亡くして以来、出世街道を突き進む同僚・吉岡（鈴木伸之）を横目に、冴えない日々を送っていた。
そんなある日、凶悪犯を追い詰めた現場で、誠はあえなく撃たれてしまう……。しかし、次に目を覚ますと、そこは10年前の2016年だった！
この先に起こる出来事をすでに知る誠は、10年分の経験を武器に、今度こそ最愛の彼女を守り、自らの運命を変えるべく奔走する。するとその裏に存在していた警察組織の闇が明らかに――。二度目の人生、果たして彼は「人生の主人公」になれるのか？
≪番組概要≫
【タイトル】
ドラマ９「刑事、ふりだしに戻る」
【放送日時】
2026年４月17 日スタート 毎週金曜 夜9時～9時54分
※初回は15分拡大 夜9時～10時9分放送
【放送局】
テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】
【原作】
MANGAmuse・テレビ東京「初恋リバース～刑事、ふりだしに戻る～」(テレビ東京・AMUSE CREATIVE STUDIO・SORAJIMA 刊）
【主演】
濱田岳
【出演】
石井杏奈、鈴木伸之、戸田恵子、板谷由夏、生瀬勝久
【脚本】
吉田康弘
【監督】
佐藤竜憲 平波亘 小沼雄一
【チーフプロデューサー】
濱谷晃一（テレビ東京）
【プロデューサー】
祖父江里奈（テレビ東京）、都筑真悠子（テレビ東京）、木村綾乃（The icon）
【制作】
テレビ東京、The icon
【製作著作】
「刑事、ふりだしに戻る」製作委員会
