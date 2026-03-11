Omoinotake、藤井怜央の母校・松江北高校の卒業式でサプライズライブ！最新曲「Wonderland」の映像を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Omoinotakeが、3月1日に藤井怜央の母校である島根県立松江北高等学校の卒業式にサプライズ登場し、体育館でライブを披露した。

■「Wonderland」は卒業をテーマに制作された最新曲

この日披露されたのは、卒業をテーマに制作された最新曲「Wonderland」、代表曲「オーダーメイド」、そして「幾億光年」の3曲。松江北高校の卒業生や在校生が集まる体育館は歓声に包まれ、温かな多幸感あふれる空間となった。

そしてこのたび、このメモリアルなライブから「Wonderland」のパフォーマンス映像がOmoinotakeオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。

「Wonderland」は、「卒業」をテーマにユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニ春2026」大学生篇CMソングとして書き下ろされた楽曲。

大切な仲間と過ごした日々や尊い時間はここでひと区切りを迎えるが、大切な人や思い出とはこれからもずっと一緒にいたい。そんな卒業への想いを、UKガラージのビートに乗せた明るくも切ないサウンドで描いた楽曲となっている。プロデュースは蔦谷好位置が手掛けた。

