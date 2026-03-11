茨城県在住の60代女性・Iさんには、心に引っ掛かっていることがある。

それは昨年の夏に訪れた東京での出来事。

あるスターバックスで出会った親子と、交流する機会があったのだが......。

＜Iさんからのおたより＞

昨年の7月上旬ごろ、所用で東京に行った際、東京駅近くの新幹線が見えるスターバックスに寄りました。

隣の席にお母さんと小さな男の子が座っていました。お行儀のいい男の子で、新幹線や電車が通るたびに喜んでいました。

私にも2歳の電車好きの孫がいるので、思わず声をかけてしまいました。

親子は先に店を出て行って...

やはり2歳だというその子は、持っていた電車の本を見せてくれて、「ドクターイエローだよ」「のぞみだよ」と教えてくれて、とても可愛いお子さんでした。

その親子はその後すぐにお店を出ましたが、私はほっこりした気持ちでしばらくそこにいました。

そして、そろそろ行かなくてはとカップを片付けていたら、小さな男の子が私を見てニコニコしているのです。

一瞬あの男の子かと思いましたが、お店を出てもう何分も経っているのだから、そんなはずはないと、そそくさとお店を出てしまいました。

でも駅の中を歩きながら、やっぱりあの男の子に似ている。きっとまた戻って来たんだ。私がまだいたからニコニコしてくれたのではないか、と思い始めました。

戻って確かめることもできず、ごめんなさいの気持ちでいっぱいになりました。

きっと嫌な気持ちにさせてしまったかもしれません。

できることなら、お母さんと男の子にもう一度会って謝りたいと、あれからずっと思っています。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）、性別を明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）