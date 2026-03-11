この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「自分より大きな魚を食べれるのか？３本足カニ名前募集！」と題した動画を公開しました。動画では、ガサガサ（川遊びでの生物採集）で捕獲され、現在飼育中の「足が3本しかないサワガニ」に、自身の体よりも大きな魚を与える様子が収められています。



このサワガニは、本来あるはずのハサミや脚の多くを失った状態で保護されました。甲殻類は脱皮によって欠損した部位を再生できる能力があるため、投稿者は「うまく脱皮することができれば、失ったハサミや足が回復してくるんじゃないか」と期待を寄せています。実際、欠損部分には「ポコっと出てる部分」があり、再生の兆候が見られるといいます。今回は脱皮に向けて体力をつけるため、冷凍保存していた「小さいブルーギル」を解凍し、エサとして与えることになりました。



サワガニの目の前に、体格を上回る大きさのブルーギルが差し出されます。ハサミを持たないサワガニですが、迷うことなく魚に抱きつくと、なんと口だけで魚をガシッと咥え、そのまま水中から持ち上げるほどの力強さを披露しました。「足3本でもパワフルです」と投稿者も驚くほどの生命力を見せつけます。しかし、魚の皮膚が硬いのか、あるいは大きすぎて食べにくいのか、なかなか食事が進まない場面も。そこで投稿者は、食べやすいように魚をハサミでカットして与えることにしました。



断面から内臓が見える状態になった途端、サワガニの反応は一変。「内臓が食べれるって気づいた瞬間、ガッツき方が違う」と投稿者が語る通り、夢中で内臓を引きずり出して食べ始めました。たっぷりと栄養を補給した後は、水面から顔を出してどこか満足げな表情。動画の最後では、この懸命に生きるサワガニの名前を視聴者から募集しており、次回の動画で命名される予定です。ハンデを負いながらも力強く食事をする姿は、多くの視聴者に脱皮への希望を感じさせる内容となりました。