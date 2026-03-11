＜10万円の臨時収入＞仕事で報奨金もらった！本当に頑張った自分へのご褒美、みんななら何を買う？
予定になかったお小遣いが手に入った場合、みなさんなら何を買いますか？ ママスタコミュニティのあるママは、10万円の臨時収入をゲット。そのお金をどう使おうかと悩んでいます。こんな質問がありました。
『仕事で報奨金10万円が出た。記念に何か買いたいけれど、貴金属に10万円では足りなさそう。バッグ類はあまり興味がない。買ったものを見て、「あのとき頑張ったな」と思い出したいから、旅行やエステなど消えものはナシ。みんななら何を買う？』
ジュエリーや腕時計！足りない分は出してでも
『私なら普段使いができる指輪を購入する。ゴールドかプラチナで好きな方を選ぶ』
『10万円にプラスしてジュエリーを買う。私も勤続10年でダイヤの一粒ネックレスを買ったけれど、ふとした瞬間に見ると「頑張ったなぁー、耐えたなぁー」と思って気持ちが強くなる感じがする』
落ちついたデザインの指輪やピアスなら、毎日使うことができそうです。貴金属の価格が上昇して、ものによっては10万円では買えないこともありますが、その場合には自分のお金をプラスするのも手。妥協せずに気に入ったデザインのジュエリーを買えば、身につける度に気分を上げられるのでは？ 結果的に仕事のやる気が出たり、毎日の生活が楽しくなったりするかもしれませんね。
『私は腕時計を買ったよ』
ジュエリー同様に、腕時計も毎日使えるアイテムでしょう。こちらも10万円では足りない可能性もありますが、お気に入りを見つけたいですね。
推し活をしているなら
『自分へのご褒美と考えると、私は推しグッズ収集に使っちゃうかな。もう売っていないものもあるから、いろいろなサイトで集めている。お金的にもキリがないけれど、つい集めちゃうんだよなー。他人からは呆れられてしまうだろうけれど、すごく幸せだし、心が潤うからヨシとしている』
もし推し活をしているならば、推しグッズに使うのはいかがでしょう。現在販売されておらず価格が高騰しているものでも、10万円あれば買えるかもしれませんね。もしくは数をたくさん集めて、コンプリートするのもよさそう。推しのグッズを買うことで心が満たされるのであれば、いい使い方ではないでしょうか。
生活必需品の買い替えもオススメ
『寿命が近い家電の買い替え。アクセサリーや服などの装飾品は今は必要ない。無理矢理それらを選んで、｢たいして使わないなぁ｣と後悔するより、毎日の生活に不可欠で新しくしたいなぁと思っている家電。買った後で納得できると思う』
『器はどう？ 割れるかもしれないけれど、食器棚に置いても見えるし、使うときに「頑張ったなー」と思い出してもいいから』
家電は毎日のように使うもの。そしていつか壊れてしまうものですから、10万円を使い、思い切って買い替えるという意見もあります。これまでずっと使ってきたものならば、購入後の後悔もないでしょう。壊れる前に買い替えておけば、いつ壊れるのかと不安になることもなくなりますね。また食器類も同じでしょう。使うときに仕事での頑張ったことを思い出せますから、「また買えるように頑張ろう！」という気持ちになれるのではないでしょうか。
『ブラックフォーマルか、他の小物類（バッグや靴など）を買い替える。ある程度の年齢になると、しっかりしたものがいいから』
冠婚葬祭などで使う礼服を新調するのもよさそうです。以前購入したものが古くなって色褪せていたり、サイズが合わなくなっていたりする可能性もありますね。礼服からバッグ、靴まで一式そろえるチャンスかもしれません。
10万円は使わずに……
『その10万円を額に入れて飾っておく。いつでも見える場所に』
『私もこの前、仕事で報奨金と賞状をもらった。何か買おうと思ったけれど、結局決まらなくて、仕方ないから額に賞状とお金を入れて部屋に飾ったよ。それを見る度に「頑張ったわー」とテンションが上がる。お金は急な出費や、何か必要になったときにでも使えばいいかなと思っている』
10万円の使い道が決まらないのであれば、いったん飾っておくというアイディアもありました。目に入る場所に飾っておけば、それを見るたびに自分の頑張りを思い出すことができそうですね。仕事のやる気につながるのであれば、それによってまた臨時収入が得られるような成果を出せるかもしれません。
無理に使うことはない。じっくり考えよう
『お金は逃げないのだからじっくり考えたら？ 後からいらなかったとならないようにさ』
『すぐ買わないといけないものではない、ゆっくり考えてみたらいいと思う。本当にほしいものを選んで、あのとき悩んでこれを買ったんだよなと思い返せるなら、1,000円でも1万円でも10万円でも意味があると思う』
臨時収入としての10万円。投稿者さんは何を買おうかと悩んでいますが、買うものが決まらない、見つからないのであれば、慌てて使う必要はありませんね。そのお金は使用期限付きのものではありませんから、本当にほしいものができたときに思い切って使うのもよいでしょう。あれこれと悩み考えるのも、実は楽しいのかもしれません。幸せな悩みを満喫してみるのもよさそうですね。