元俳優で、六本木のメンズラウンジ「CENTURY TOKYO」のキャストに転身した前山剛久さん（35）が10日夜、「manato.century」名義のインスタグラムを更新。同店を退店したと明かした。

「私の今回出演した動画の件について。社長とお話して、現在在籍しているメンズラウンジを一度退店する運びとなりました。これからの進退は追って、報告させていただきます。申し訳ございませんでした」と報告し、過去投稿を削除した。

前山さんは昨年12月の投稿で「前山剛久改め『真叶（まなと）』という名前で、現在六本木のCENTURYというメンズラウンジで働いています」と報告。同店のYUKIYA氏のYouTubeチャンネル「YUKIYA TV」に7日までに出演（現在は非公開）し、21年に35歳で亡くなった女優神田沙也加さんとの真剣交際について言及していた。

前山さんは交際期間について「2カ月ぐらい」と率直に説明。「出たのは『元カノとLINEしてる』というのと、『暴言吐いた』というのが、2つが出ました」と、神田さんとの交際をめぐり、一部で報じられた内容について振り返った。

「これ言っていいのかな…めっちゃ素直に話しますね」と少しためらいながらも「そもそも、僕はずっと、その元カノと付き合ってて、向こうから、Kさんから言われて、僕1回、お断りして。『難しいです』みたいな。でも、その時すごく仕事で悩んでいる時で、自分もこれから結果出していくためには、今の彼女とお別れして、この子（Kさん）の方がいいかな、って思って、ちゃんと話つけて、向こう（Kさん）に行った、という形だったんですよ」と、神田さんを「Kさん」と呼び、それまでに交際していた別の「元カノ」にも触れながら経緯を明かした。

神田さんが亡くなった際の心境については「悲しかったですよ。もっと話してくれたらよかった」と回想し、「本気に、お別れを告げた元カノもそうだし、Kさんも、真剣に恋愛した結果だから」と補足。SNSなどで厳しい声を向けられたことについては「世間の人に言われて、確かに落ち込むこともあるけど、僕の意見としては『しょうがないじゃん…』みたいな。ちゃんと恋愛したから、そこに行き着いちゃって、結果がそれになっただけで、僕は本当に真剣だった」と語った。

神田さんの訃報の際についても再度触れ「亡くなった時に一番ショックだったのは、『もっと話してくれよ…』みたいな。『いなくなっちゃったから話せないな』っていうのが、めっちゃつらかったです」と当時の心境を吐露。「その後、いろいろあってたたかれてたんですけど、正直、正直その時の自分の意見は『知らないのにたたいてもしゃーなくない？』。世間に対してずっと思っていたから、いまだにそう思ってますし、たたかれても気にしてない、と言ったらあれだけど、自分の中にウソはないから。だから、NGなくしゃべれます、って言ってます」と語っていた。

前山さんは22年6月末で芸能界引退後、33歳の誕生日を迎えた24年2月7日にインスタグラムのアカウントを開設。同年11月の舞台「ある日の通り雨と共に」で俳優復帰を予定していたが、上演見送りとなった。舞台の公式SNSで「関係各所と協議の上、安全性の確保が困難になったと判断しまして上演を見送らせていただくこととなりました」と発表された。

その後、前山さんはSNSで「盗撮男」「不倫され男」「デスペラード教」などの演技動画をアップしたが、「これ以上ファンを失望させないで」「もうやめましょうよ」などのコメントが殺到し、投稿をすべて削除。自身のインスタグラムで「自分の本当にやりたい事、自分自身について、沢山考えました」「無理せず、もっと自然体で僕自身のペースでSNS投稿をしたいと思います」とつづっていた。

そして自身のYouTubeを通じてVlogを投稿。元俳優として新たなスタートを切ると宣言。「皆様と素敵な時間を共有できるように。33歳男性・元俳優のお台場散策」とコメントし、お台場を散策するVlogをアップしていた。