UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 ニューカッスルとバルセロナの第1戦が、3月11日05:00にセントジェームズ・パークにて行われた。

ニューカッスルはハーベイ・バーンズ（FW）、ウィリアム・オスラ（FW）、アントニー・エランガ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはロベルト・レバンドフスキ（FW）、ラフィーニャ（FW）、フェルミン・ロペス（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

67分、ニューカッスルは同時に3人を交代。ウィリアム・オスラ（FW）、キーラン・トリッピアー（DF）、アントニー・エランガ（FW）に代わりアンソニー・ゴードン（FW）、バレンチノ・リブラメント（DF）、ジェイコブ・マーフィー（MF）がピッチに入る。

70分、バルセロナは同時に2人を交代。ペドリ（MF）、ロベルト・レバンドフスキ（FW）に代わりダニ・オルモ（MF）、マーカス・ラッシュフォード（FW）がピッチに入る。

73分、バルセロナが選手交代を行う。マルク・ベルナル（MF）に代わりマルク カサド・トラス（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

後半終了間際の86分、ついに均衡が崩れる。ニューカッスルのジェイコブ・マーフィー（MF）のアシストからハーベイ・バーンズ（FW）がゴールが生まれニューカッスルが先制する。

88分、バルセロナは同時に2人を交代。フェルミン・ロペス（MF）、ロナルド・アラウホ（DF）に代わりフェラン・トーレス（FW）、シャビ・エスパルト（MF）がピッチに入る。

90分、ニューカッスルが選手交代を行う。ハーベイ・バーンズ（FW）からジョゼフ・ウィロック（MF）に交代した。

後半終了間際の90+6分バルセロナが同点に追いつく。ラミン・ヤマル（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ニューカッスルは34分にサンドロ・トナリ（MF）、90+3分にジョゼフ・ウィロック（MF）に、またバルセロナは68分にジョアン・カンセロ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

