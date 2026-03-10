「新たな１ページを作れた」町田を８強入りに導いた28歳DFが実感。さらなる高みを目ざす「最高の景色をみなさんと見られるように」【ACLE】
FC町田ゼルビアは３月10日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のラウンド16第２戦で、韓国の江原FCとホームで対戦。１−０で勝利し、ベスト８進出を決めた。
この一戦で決勝弾を決めた中村帆高が、試合後のフラッシュインタビューに対応。「町田の新たな歴史を作るという強い気持ちを持って、みんなでこの１週間準備してきた。本当に苦しい展開にはなったが、新たな１ページを作れたとともに、また次のステージに行ける。最高の景色をみなさんと見られるように頑張りたい」と述べた。
試合終了間際には、相手の猛攻を受けた。中村は緊迫した場面を「ちょっとドキドキさせて申し訳ないですけど、運が味方についた。本当に勝ち切れて良かった」と振り返る。
また自身のゴールは、左サイドからのナ・サンホのクロスにダイビングヘッドで合わせたものだった。「チームとしてクロスに逆サイドのウイングバックが入っていくのは、やっていこうとなっていた。ナ・サンホが良いボールをくれた」と狙い通りの形だったと明かした。
そして最後には、「去年いたメンバーに連れてきてもらった舞台だと思っている。ピッチに立つ以上、責任感を持ってプレーしなければいけない」と語り、「絶対にベスト４も勝ちたい」と力強く意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
