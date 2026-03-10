この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

れいわ新選組・やはた愛副幹事長が語る党勢回復への覚悟「初心を貫くためには臨機応変に」改憲阻止へ向けた柔軟な政治姿勢

記者VTuberブンヤ新太が、「【直撃取材】れいわ新選組が消滅危機！やはた愛「このままでは参院選も議席減らす」党勢回復に必要なことは？山本太郎不在の戦略は？【政治・選挙】」を公開した。ゲストにれいわ新選組の副幹事長であるやはた愛氏を迎え、衆院選での比例票半減を受けた党の危機的状況と、今後の再起に向けた戦略について掘り下げた。



対談は、直近の衆院選の振り返りからスタートした。れいわ新選組の比例票が前回の約380万票から167万票へと半減した結果について、やはた氏は「衝撃的な数字でした」と深刻な表情で受け止めた。その要因として「高市早苗さんの存在が大きい」と分析し、積極財政を訴える政策が共通していたため、保守層や中道層の票が流出したという説を展開した。



党の現状について話題が移ると、議席減に伴い内部で不満が噴出していることを明かし、「そのまま空中分解すると本当に党がなくなってしまう」と消滅の危機感を露わにした。副幹事長として全国を回り、直接党員から聞き取りを行うことで組織の立て直しを図るという。また、他党も消費税減税を主張し始めたことで独自性が薄れている現状に対し、「消費税廃止一本では届きにくい」と率直な見解を示した。その上で、ALS患者や重度障害者を特定枠で国会に送り込んだ実績に触れ、健康で文化的な生活を保障する人権第一の姿勢をもっと押し出すべきだと今後の方向性を提示した。



動画の終盤では、改憲の動きに対する強い危機感から、他党との連携の必要性について議論が交わされた。やはた氏は「初心を貫くためには臨機応変に対応していかないといけない」と、自身の座右の銘を交えながら柔軟な政治姿勢を示した。党の存続と拡大に向けて真摯に課題と向き合う彼女の覚悟が伝わる対談となっている。