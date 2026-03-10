くりぃむ有田、熱烈オファー受け番組実現 Snow Man深澤辰哉が懸けた想いとは「海外でお仕事があったんですけど…」【アリフォルニア】
【モデルプレス＝2026/03/10】お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平がこのほど、コメディ番組「アリフォルニア」（テレビ東京／3月30日24時30分スタート）の囲み取材会にSnow Manの深澤辰哉、お笑いコンビ・空気階段の鈴木もぐら、ロングコートダディの兎とともに出席。熱烈なオファーを受けていたことを明かした。
【写真】33歳スノメンバー、衝撃のアリ姿
「アリの巣」を舞台に、地中深くの閉ざされた世界で巻き起こる数々の奇妙な事件を通じて、現代社会の孤独や停滞感をユーモラスかつ切実に描く本作。約20年ぶりにコント番組に出演する有田は、オファーを受けた理由について「熱血というか熱いスタッフで、今回のこの企画だったり、いろんな企画をいっぱい持ってきてくれて、なんかすごいんですよ。熱がめちゃくちゃあるんですけど、テレ東の深夜らしくない、言い方悪いけど訳のわかんない企画が多くて（笑）。『わかんない！』ってなってた中で一番まだ分かるのがこれだ！ということで引き受けさせていただきました」とユーモアたっぷりに語った。
続けて「すごい嬉しかったです。（スタッフに）『何をやりたいのか』って言ったら『楽しいもの、笑えるものを作りたいです』ということだったので、すごい面白そうだし嬉しかったですね」と回顧。深澤は「まずこういう番組にオファーをいただけたっていうのはすごく嬉しいなと思いましたし、一緒に共演してくださる皆さんと今回がっつりお仕事ができるということで、楽しそうだし、やってみたいなと思ってオファーをお受けした」と回想した。
しかし、セリフ量の多さに驚いたことを明かし「僕、2月に海外でお仕事があったんですけど、海外に行ったら（普段は）夜ちょっとなんか美味しいご飯食べてみたいな。でも、そういうことはせずに部屋で台本をずっと覚えて（笑）。それぐらい本当にこの番組に…（賭けた）」と全力で取り組んだことを告白。さらに「いざやってみたら楽しくて、なんかほんとにいい現場にまた出会えたなっていう風に思っております」と笑顔を見せていた。
また、全身黒タイツに身を包んだアリモチーフの衣装について、もぐらは「最初にお話をいただいてた時は、僕121kgあったんですけど、この衣装を着た時はもう95kgぐらいだったんですよ。だから、もし痩せてなかったらこの衣装着られなかったと思うので、25kgぐらい落ちて着れたというのが、この衣装に誘われた感じがします」と笑顔。有田は「衣装合わせしたときは『なんじゃこれ』と思ったんですけど、集まってみたら『お互いかっこいいな』と思って、段々よくなってくる」と答え、会場の笑いを誘っていた。深澤も「もはや落ち着く」と衣装が気に入った様子だった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳スノメンバー、衝撃のアリ姿
◆有田哲平、オファーを受けた理由告白
「アリの巣」を舞台に、地中深くの閉ざされた世界で巻き起こる数々の奇妙な事件を通じて、現代社会の孤独や停滞感をユーモラスかつ切実に描く本作。約20年ぶりにコント番組に出演する有田は、オファーを受けた理由について「熱血というか熱いスタッフで、今回のこの企画だったり、いろんな企画をいっぱい持ってきてくれて、なんかすごいんですよ。熱がめちゃくちゃあるんですけど、テレ東の深夜らしくない、言い方悪いけど訳のわかんない企画が多くて（笑）。『わかんない！』ってなってた中で一番まだ分かるのがこれだ！ということで引き受けさせていただきました」とユーモアたっぷりに語った。
しかし、セリフ量の多さに驚いたことを明かし「僕、2月に海外でお仕事があったんですけど、海外に行ったら（普段は）夜ちょっとなんか美味しいご飯食べてみたいな。でも、そういうことはせずに部屋で台本をずっと覚えて（笑）。それぐらい本当にこの番組に…（賭けた）」と全力で取り組んだことを告白。さらに「いざやってみたら楽しくて、なんかほんとにいい現場にまた出会えたなっていう風に思っております」と笑顔を見せていた。
◆鈴木もぐら「121kgあったんですけど…」
また、全身黒タイツに身を包んだアリモチーフの衣装について、もぐらは「最初にお話をいただいてた時は、僕121kgあったんですけど、この衣装を着た時はもう95kgぐらいだったんですよ。だから、もし痩せてなかったらこの衣装着られなかったと思うので、25kgぐらい落ちて着れたというのが、この衣装に誘われた感じがします」と笑顔。有田は「衣装合わせしたときは『なんじゃこれ』と思ったんですけど、集まってみたら『お互いかっこいいな』と思って、段々よくなってくる」と答え、会場の笑いを誘っていた。深澤も「もはや落ち着く」と衣装が気に入った様子だった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】