「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が9日深夜、テレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）に出演。仕事のご褒美について語った。

ゲストの「紅しょうが」稲田美紀、「カーネーション」吉田と仕事のご褒美に何を買うかについて話し合う流れに。あのは「買いたい服はバカバカ買ってて…ご褒美っていう感覚がない」として「アクセサリーも興味ないし。高級バッグも興味ないし、ご飯も興味ない」と自身の価値観を明かした。

稲田から「家とか家具も？」と聞かれると「家具はあります！」と返答。「結構デカい40万のベッドとかソファとか去年買って」と切り出して「今年絶対捨てます」と告白した。

「失敗しちゃって」と前置きして「40万のソファも背もたれがちゃんとあるヤツだったら良かったのに、たれちゃって。凄いデカいL字買ったけど捨てる」と説明。普段家具もネットで購入することが多いあのは「ベッドフレームも大きい40万、マットレスも30万のヤツ、買ったけどサイズが合わなくて。マットレスの方が大きいから…それで1年過ごしたから斜めってて」と買い物を失敗してしまったと語った。