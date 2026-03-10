6人組女性アイドルグループ、LarmeR（ラルメール）の運営が10日までに公式サイトを更新。メンバー水川心愛（20）に重大な契約違反が判明したとして、契約を解除したことを報告した。

運営は「この度、LarmeRメンバーの水川心愛におきまして、重大な契約違反が判明したため、協議の結果、本日2026年3月9日をもって、契約を解除したことをご報告いたします」と伝え、「本件に関しまして、メンバー・スタッフへのお問い合わせや誹謗中傷行為、それに準ずる発信等はくれぐれもお控えいただきますよう、何卒お願い申し上げます。ファンの皆様ならびに関係者の皆様には突然のご報告となりましたこと、深くお詫び申し上げます」とした。

同グループはAKB48の楽曲制作などを手がけた湯浅順司氏が率いる音楽プロデュース集団「Sizuk Entertainment」による初グループとして元AKB48の坂口渚沙らを中心に結成。七海花菜、水川心愛、牧野りりさ、みのりの5人で活動していたが、24年4月に凪乃瑚々奈が加わって6人体制となった。グループ名は「Sizuk Entertainment」のテーマでもある「雫から世界の海へ」に合わせ、フランス語で涙・雫を意味する「Larme」と「La mer」を合わせた造語となっている。