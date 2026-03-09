大学生の春休みは、私立大学では早ければ2月上旬から、国公立大学でも2月下旬からスタートしています。就職先が決まり、卒業を控えた4年生は、遠方や海外へと「一生に一度の思い出づくり」に出かけている人も多いはず。しかし、華やかな卒業旅行の裏側には、見落としてはならない“重大なリスク”が潜んでいることも。本記事では、ある家庭で実際に起きた「卒業旅行」を巡るトラブルをもとに、若年層の事故リスクと、事故が引き起こす経済的・法的責任の重さについて解説します。

息子の「大学最後の思い出」

「はい、じゃー出発しまーす」「あーい」「ヤバい！ テンション上がる！」

――2月下旬。国立大学の同じ学部で意気投合し卒業まで仲のよかった11人は、「スノボ旅行」と題した卒業旅行のため、長野に向かうところです。無事に就職先を決め、論文の提出も済ませ、あとは卒業式を控えるのみ。2台の車にわかれて乗り込み、すでにテンションは最高潮です。

「後ろついてきてる？ なんか顔ヤバそうだけど笑」

ミニバンを運転するのが、今回の旅行の幹事であるダイスケさん（仮名／22歳）。親が貸してくれた車で、これまでも長期休みに仲間を乗せてドライブに出かけるなど、ある程度の運転経験があります。

もう1台を運転するのがマサキさん（仮名／22歳）。懸命な就職活動の末、大企業からの内定をもらいました。運転に関してはいわゆるペーパードライバーで、免許取得後に運転した回数は親の車でほんの数回。しかも、今回は初めてのレンタカーで、傷つけることはできません。

「俺、運転むりだよ」一度は断ったものの、ほかのメンバーは免許を持っていなかったり、マサキさんと同じペーパードライバーだったり……。ダイスケさん以外は、ほとんど運転経験のない人ばかりです。こうして、結局“いじられキャラ”のマサキさんが運転を務めることに。

ところが、旅行の計画を立てた日、家に帰り母・ノリコさん（仮名／52歳）にそのことを伝えると、空気が一変しました。

「え？ あんた、運転できるの？」

「いや、わかんないけど……ダイスケが『高速道路はずっとまっすぐだから大丈夫』っていってたし」

「長野でしょ？ 3時間あんただけが運転するの？」

「んーまあ……」

「考え直しなさい。なにかあっても代わってくれる人いないんでしょ？ 事故に遭ったらどうするのよ。あんただけの責任じゃ済まないよ」

「……うるせーな」

普段は、大学生の息子と2人で出かけることもあるほど仲のいいノリコさん。しかし、卒業旅行に浮かれ真剣に考えようとしない息子に、思わず声を荒げます。

「大学最後の思い出をつくりたいのはわかるけど、悪いこと言わないからやめておきなさい。そんなに行きたいならバスか電車で行けば？ あんたがそうするっていったら、ほかの子もそうしようってなるんじゃないの？」

「いまさらそんなこといえないだろ」

（誰も止める子はいなかったのか、マサキともう一人の子の負担が大きすぎるとは思わないのか、21〜22歳にもなってそんなこともわからないのか……）あまりのモヤモヤに次の言葉が出ないでいると、夫が口を挟みました。

「まあ、気持ちはわかるぞ。父さんも大学のころ免許取りたてで、そんときの彼女を後ろに乗っけてバイクで長野行ったっけなあ」

「お父さんは黙ってて！」

マサキさんの誕生を機に会社を辞め、専業主婦として家庭を支えてきたノリコさん。ようやくここまで育てて内定も決まっているこの時期に、万一のことがあったらと気が気ではありません。

「一本の電話」に返す言葉もなく…卒業旅行は断念することに

そして、迎えた旅行当日。悪い予感がして朝早くに目を覚ましたノリコさんは、空になっている息子の部屋のベッドを見て、顔が青ざめていきます。

一方そのころ、これからの旅行に盛り上がる車内。いよいよ出発、となったタイミングで、マサキさんのスマホが鳴りました。

「もしもし？ ちょっといま、どこにいるの!?」

母のあまりの剣幕に、返す言葉もありません。

「バカなこと言わないで！ 取り返しのつかないことになる前にいますぐ帰ってきなさい!!」

そして、結局マサキさんは卒業旅行を断念することに。「おまえ、大丈夫？ なんかあった？」心配する友人を尻目に、下手な言い訳をして帰宅の途につきました。

メンバーからは何件ものメッセージや不在着信が入っていたものの、返す気力も湧きません。こうして、マサキさんの大学最後の思い出は、苦い形で幕を閉じたのです。

データが示す「3月のレンタカー×若年層」の突出した危険性

警察庁や交通事故総合分析センター（ITARDA）の統計によると、レンタカー利用中の交通事故は圧倒的に「10代後半〜20代前半」に集中しています。なかでも事故件数が1年でもっとも跳ね上がるのが、春休み・卒業旅行シーズンにあたる「2月〜3月」です。

事故の原因として考えられるのが、「不慣れな車」と「不慣れな道」です。大学生などの若年層は、居住地やバックグラウンドによるものの運転経験が少ない場合も多く、ペーパードライバーにとっては運転そのものに不慣れな感覚があります。そのうえ乗り慣れていない「レンタカー」の運転となると、それだけで緊張と判断ミスを招きやすいといえます。

さらに、高速道路の合流や見知らぬ土地でのナビ操作、長時間の運転といった要素が重なると、たとえベテランドライバーであっても疲労や焦りが蓄積し、事故の危険性は一気に高まります。

事故が起きた瞬間、友人は「加害者と被害者」に変わる

もし事故が起きれば、その瞬間どれだけ仲のいい友人同士であっても「加害者と被害者」に立場がわかれます。もし後遺症が残ったり、最悪の事態になったりすれば、その影響は一生続くのです。

また、重大な交通違反や刑事事件に発展すれば、企業からの内定も当然取り消されます。さらに、友人の「将来得られるはずだった収入（逸失利益）」に対する賠償は、一人あたり数千万円〜1億円規模におよぶケースもあります。自動車保険で補いきれない場合、同乗者への賠償を巡って親同士が裁判で争う事態に発展することも珍しくありません。

「最近の親は心配し過ぎ」という声もあるものの、取り返しのつかない事態に至っては元も子もありません。楽しい思い出づくりの裏側に、一度立ち止まって助言をしてくれる周りの人の意見も聞いてみることを勧めます。