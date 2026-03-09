【レポート】木村拓哉、映画『教場』イッキ見上映にサプライズ登場！まさかのノーメイク・自前の衣装で登壇

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

木村拓哉が、3月7日に行われた映画『教場 Reunion／Requiem』イッキ見上映にサプライズ登場。福岡⇒大阪⇒名古屋⇒東京と4ヵ所を回り約880キロを移動する弾丸舞台挨拶ツアーを実施した。

■撮影エピソードを明かした福岡

映画『教場 Reunion／Requiem』は連続で観ると5時間を超える超大作となっており、2月3日に実施された完成披露でも「皆さんの貴重な5時間をいただいた」と語っていた木村拓哉。今回は大ヒットへのお礼はもちろんのこと、貴重な5時間を『教場』に費やしてくれた全国のファンへの感謝を伝えたいとのことで、木村拓哉＆中江功監督による全国お礼行脚が決定、さらには「ぜひ全国のファンの方々とも交流をしたい」という想いがあり、まさかのノーメイク・自前の衣装で登壇した。

まず木村と中江監督が登場したのは福岡・T・ジョイ博多。第205期生の中から、福岡出身で、武術の達人・若槻を演じた中村蒼と、劇中では泥沼の三角関係に陥る洞口を演じた大友花恋も登壇し、ティーチイン。先日、過去に風間のバディ・遠野を演じた北村匠海から木村に教師を演じることに関しての質問の連絡があり、その際に「今作も観てくれたそうで、少なからずこんなすごい作品に参加させていただけて光栄だった、と、彼らしいまっすぐな感想をくれた」（木村）と語った。

次に、思い出に残っている生徒を3人挙げてほしいと言われた木村は「北村匠海が演じた遠野。彼がいなかったら風間は今教官になっていないかもしれない。もうひとりは死ぬなと伝えたのに殉職してしまった工藤阿須加が演じた宮坂。今作だと、風間と同じくハンデを持ちながらも挑んでくる金子大地が演じる笠原。脚本がきつかったし、一連の流れで撮ったから大変だった。（中村）蒼が演じた若槻とのシーンも楽しかった。暑い日でふたりで汗だくになりながら撮影した」（木村）と語るなど、初めて公開されるエピソードが満載の舞台挨拶となった。

地元福岡での舞台挨拶に登壇した中村蒼は終演後「まさか地元で木村さんと一緒に舞台挨拶をできると思っていなかったので本当にうれしかったです。教場は本当に見ている人たちまで生徒になったかのような緊張感に包みこまれるのですごく没入感が強い作品なので、ぜひそれを楽しんで観てもらえたらうれしいです」とコメントを寄せた。

■木村拓哉、大阪は「いつも温かく迎えてくれる」

その次に移動したのは大阪・TOHOシネマズ梅田。ここからは第205期生の中から大阪出身で、作中いちばん怪しい動きをしていた氏原を演じた倉悠貴も参加。木村・倉・大友・中江監督という4名で舞台挨拶を実施した。

まず、大阪の最新の思い出を聞かれた4人は「数ヵ月前にひとりユニバをした」（大友）、「1月の上旬ぶり。エレベーターで左に乗るのを見て帰ってきたなって思う」（倉）、「知り合いを訪ねて去年の暮れに来た」（中江）、「ライブ以来かな。大阪の皆さんはハードルが高いので気合を入れてきた。でもいつも温かく迎えてくれる」（木村）と回答。

その後のティーチインでは、“覚悟が作品のキーワードのひとつだと思いますが、皆さんはどんな覚悟を持ってこの作品に挑みましたか？”という質問に対し、「コロナ禍以降、お芝居に自信がなくなってしまっていた。でも『教場』のお話をいただき、元々大好きな作品だったので、この作品に不安を全部ぶつけよう、覚悟を持って挑もうと思っていました。でも現場の皆さんも受け止めてくれて、こうやって劇場に観に来てくださる方たちも受け止めてくれた」（大友）、「覚悟を持ってというより覚悟をもらった。半年間同じ作品に向き合えることはそうそうないし、2ヵ月に及ぶ訓練があることもそんなにない。訓練の間に木村さんが制服姿で見学に来てくださり、今10点中で何点だと思う？ と聞いてくださった。何点って答えるのがいいのか悩んでいたときに、7点と答えた生徒がいた。それが猪狩君」（倉）とエピソードを披露。その猪狩の答えを聞いて木村は「すべての意味でロックインした」と答えて会場中が笑いに包まれた。

特にこだわったシーンを聞かれた大友が「点検のシーン」を挙げると、木村が「最初は本当に大丈夫かと思うくらいの出来だったけれど、卒業式のシーンで第3教場（風間教場）がその他の第1・第2教場の方々へのお手本になった。それがうれしくて誇らしかった」と語ると、倉と大友は満面の笑みを浮かべた。

地元大阪での舞台挨拶を終えた倉は「馴染みがある場所での舞台挨拶でうれしかったです。大阪ならではのエネルギッシュさと、一発何か残してやろうというものは感じました。ラフだし、カメラで撮ってもいいし、こういうタイプの舞台挨拶ってあまりないのでリラックスしてできました。いつもは話すことが固まってしまいがちなのですが、今日はいろいろな話ができました。今作は長いシリーズの最終章ということで、今まで『教場』を見てきた人には絶対に観ていただきたいですし、ドラマももちろん素敵ですが、劇場で観る良さが詰まっている映画だと思うので、ぜひ劇場で観ていただけたらうれしいです」とコメントを寄せた。

■訓練所作を実演した名古屋

さらに移動し、名古屋・ミッドランドスクエアへ。ここからは倉・大友に加え第205期生の中から、洞口と恋敵となる木下を演じた大原優乃が参加。計5名での舞台挨拶は「でらありがとう」（木村）、「でらうれしい」（倉）、「どえりゃぁおもしろかったですか～？」（大友）、「でら楽しみにしてました」（大原）、「一気見し終わった皆さんとの舞台挨拶なのでネタバレ無しで話せるからでら楽しみ」（監督）と名古屋弁を取り入れた挨拶からスタート。

ティーチインは“いちばん印象的だったシーン”を聞かれると「百葉（大原）との別れのシーン。39度の暑さのなか、2回も撮影した」（大友）、「風間教官の声を初めて聴いたときに繊細さを感じた」（大原）、「ラストの方のシーンで、木村さんと対峙して目を見て話すシーンがあるんですけど、震えました」（倉）、「Reunionの冒頭でやり直せというシーン。実際に合ってない感じがしていたのでやり直せと言った。何人かなんで？ って顔してたけど…猪狩とか（笑）。そこから今回の教場が始まった感覚があるので印象に残っている」（木村）と回答。

さらには“今まで生徒とは距離を置いてきたと聞いているけれど、今回はどうだったか？”と聞かれ、「今回は今までの中ではいちばん話をしていたと思う。教室に入ると生徒はもちろん自分も感覚が変わる感じがある。生徒もみんな椅子の背もたれを使っていなかった」と木村が答えると、すかさず倉が「木村さんがそうされていると聞いたからです！」と答えるなど息の合ったトークを繰り広げた。最後は会場から“点検が見たい”とお願いされて実演。生徒たちの今でも身についている所作に会場中が拍手に包まれた。

ここまで木村・中江監督と共に全国を回ってきた大友は「1日で4ヵ所を巡るのは初めてなので、疲労感とか緊張感がずっとあるのかなと思っていたのですが、実際にはとても楽しいです。『教場』のことが好きな方たちしかいない空間に1日浸れるのも幸せです。木村さんと1日ご一緒できるというのも貴重な機会ですし、とにかくついていこうという気持ちで一緒にいさせていただいています。今作はシリーズの集大成ですので、これまでの伏線だったり、登場人物だったり、風間さんが積み重ねてきたものがこういう形でまとまるんだと思いました。5時間たっぷり楽しめるうえにその後の人生まで『教場』のことを考えさせてくれるという楽しさがある作品で、もちろんひとりで観ても楽しいと思いますが、みんなで観て、討論したり、『あのシーンはどう思った？』とか感想を言いながら楽しむこともできると思います」とコメント。

名古屋から参加した大原は「実際に前後編をご覧になられたあとの舞台挨拶だったので、皆さんの空気感や温度を生で感じられたのですごくうれしかったです。お客様が訓練所作を見たいと言ってくださり、急きょ久々に点検の動きをしたのですが、やった瞬間に『教場』の空気感を思い出して緊張しました。訓練と撮影の約半年間、それぞれが手を取りながらこの作品を作るべく紡いできたものをぜひひとりでも多くの方に観ていただけたらうれしいです」とコメントを寄せた。

■「うれしいし、やったかいがあったな」（木村拓哉）

全国弾丸舞台挨拶の最後の会場は東京・TOHOシネマズ日比谷。今回の弾丸舞台挨拶ツアーに関して木村は「一気見上映ができると聞いて何かできないかなと考えたけどまずは思いつき。テレビだったりSNSだったり、感謝を伝えることはできるけれど、やっぱり直接観てくれた方たちに直接ありがとうと言いたいと思った」と回答。さらに各地の印象を問われると「福岡はまだ前編の上映よりも前だったのでこれから観るって方たちのワクワク感を感じた」（木村）、「大阪はエネルギッシュでにぎやか」（倉）、「福岡は初回だったのもあり、圧倒された」（大友）、「名古屋では教場を観終えたばかりの方たちで、温度感を実感できた」（大原）とコメント。

さらにここでもティーチインを行い、物語のカギを握る存在“平田”のマル秘エピソードを披露。「ものすごい感情を表現する力がある人。風間を演じているときは心拍数が上がらないように意識しているけれど、劇中で“宮ちゃん元気？”というセリフを聞いたときは心拍数が反応してしまった。その場でアイディアを出し合ったりして一緒に作った感じ。彼の表現はまさにハレルヤ」（木村）、「平田のセリフは林遣都がその場でかなり足している。こういうこと言ってもいいですか？ と提案してくれたりした部分もたくさんある」（中江監督）と語った。

そして、全会場を盛り上げてきた木村・大友・中江監督、各地を盛り上げてきた倉・大原に加え、第205期生からさらに参加者が。風間教場の写真係としてすべての生徒と向き合ってきた門田を演じた綱啓永、成績トップを狙う優秀な生徒・星谷を演じた齊藤京子、洞口と木下との三角関係に陥る真鍋を演じた中山翔貴、第205期生のムードメーカーである吉中を演じた丈太郎、真面目でしっかり者の井口を演じた松永有紗がサプライズで登場。木村のノーメイク・自前衣装という「素の自分でファンの方々と交流したい」という想いに賛同した東京から参加した生徒たちが自分たちで話し合い、「風間教官を同じマインドで迎えたい」ということで、全員が『教場 Requiem』Tシャツで登場。綱と齊藤から花束を贈られると、共に各地を盛り上げてきた倉・大友・大原を巻き込んで笑顔で受け取り、最後は会場の観客全員と記念撮影を実施した。

一日で約880キロを移動しながら各地のファンと触れ合ってきた木村は「『教場』という作品自体はどちらかというと楽しくて明るくてキラキラしてという作品ではないのですが、映画館という特別な空間で前後編を上映してくれることなんてなかなかないことですし、観てくれる人がいないと成立しないことなので、今回急きょ決まった一気見上映でしたけど、5時間以上ある作品を同じ席に座ってスクリーンと対峙してくれるだけでもありがたいし、うれしいし、やったかいがあったなと思いました。直接会って直接ありがとうを言いに行きたいと思って行かせていただけたので、よかったです。日比谷にサプライズで登壇してくれた第205期生も、びっくりしましたがうれしかったです。今回、福岡出身の中村蒼や、大阪出身の倉悠貴が出身地で舞台挨拶しましたが、それぞれ生まれ育った場所に『教場』という作品で胸を張って舞台に立てている誇らしさを感じたりもして、共演者から感じる作品の価値も感じられたしうれしかったです。今回の舞台挨拶はステージ衣装とかヘアメイクとかはなく、客席の皆さんに面と向かってありがとうをカジュアルに伝えるというのをコンセプトにしていたので、みんなが私服で駆けつけてくれて、パーソナルな部分が見えたりしてよかったなと思いました」と語った。

中江監督は「4都市回ってみて、地域によって盛り上がり方が違って面白かったです。今回一緒に回ってくれたり舞台挨拶に登壇してくれた第205期生たちは、みんなカジュアルでかわいかったですね。違う作品でも彼らを観てみたくなりました。個人的には大原優乃さんとは舞台を降板されて仕事復帰の最初の仕事がこれだったので元気そうでよかったです。作品を愛してくれる方たちには本当にありがとうと伝えたいですね。2作品とも映画館で観てもらえるように作っていたので、音もとてもいいのでぜひ劇場で何度でも観ていただきたいです」と感想を寄せた。

完成披露のポップコーン配布、初日舞台挨拶の教場の号令実演、大ヒットイベントのティーチインマイクランナーなど、毎回様々なサプライズを届けてくれた木村拓哉。『教場』シリーズの最後を飾る全国4ヵ所の舞台挨拶の最後には客席のファンによる撮影会も実施されるなど、まさに前代未聞の大熱狂のなか、終了した。

■映画情報

『教場 Reunion』

Netflix独占配信

出演：木村拓哉

綱啓永、齊藤京子、金子大地、倉悠貴、井桁弘恵、大友花恋、大原優乃

猪狩蒼弥、中山翔貴、浦上晟周、丈太郎、松永有紗

佐藤仁美、和田正人、荒井敦史、高橋ひとみ

赤楚衛二、白石麻衣、染谷将太、川口春奈、味方良介、大島優子、三浦翔平、濱田岳、福原遥、目黒蓮

坂口憲二

佐藤勝利、中村蒼 ／ 小日向文世

『教場 Requiem』

公開中

出演：木村拓哉

綱啓永、齊藤京子、金子大地、倉悠貴、井桁弘恵、大友花恋、大原優乃

猪狩蒼弥、中山翔貴、浦上晟周、丈太郎、松永有紗

佐藤仁美、和田正人、荒井敦史、高橋ひとみ

白石麻衣、染谷将太、川口春奈、味方良介、大島優子、三浦翔平、濱田岳、福原遥、杉野遥亮 ／ 趣里

佐藤勝利、中村蒼

坂口憲二、森山未來／ 小日向文世

原作：長岡弘樹『教場』シリーズ／『新・教場』『新・教場２』（小学館刊）

監督：中江功

脚本：君塚良一

(C)フジテレビジョン (C)長岡弘樹／小学館

■関連リンク

映画『教場 Reunion／Requiem』公式サイト

http://kazama-kyojo.jp/