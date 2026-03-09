MOTON×ケアベア™限定ヘア＆ボディミスト登場♡PLAZAで買えるキュートな香りアイテム

ライフスタイルブランド「MOTON」から、世界中で愛されるキャラクター「ケアベア™」デザインの限定ヘア＆ボディミストが登場します。雲やお花に囲まれたケアベア™たちが描かれた、幻想的でキュートなパッケージは思わず持ち歩きたくなる可愛さ♡人気の香り「FLOWER GARDEN」と「TWILIGHT JOURNEY」の2種類がラインナップされ、2026年3月5日(木)より全国のPLAZAおよびPLAZAオンラインストアで順次発売されます。

ケアベア™の可愛い限定デザイン

今回登場するのは、ライフスタイルブランド「MOTON」の人気アイテム、ヘア＆ボディミストの限定パッケージ。

世界中で愛されるキャラクター「ケアベア™」とコラボレーションし、雲や花々に囲まれたメルヘンな世界観が魅力のデザインに仕上げられています。

バッグに入れておくだけで気分が上がるキュートなビジュアルは、コスメ好きやキャラクター好きの心をくすぐるポイント。数量限定の特別デザインなので、見逃せない注目アイテムです♪

上品に香るヘア＆ボディミスト

MOTONのヘア＆ボディミストは、軽やかな使い心地が魅力のフレグランスアイテム。お出かけ前やリフレッシュしたい時にさっとひと吹きするだけで、ふんわりと上品な香りを纏うことができます。

髪にスプレーすれば動くたびに優しく香り、肌に使えば内側から香り立つような自然な仕上がりに。ベタつきにくい軽やかなミストなので、日常使いにもぴったりです。

持ち運びやすいサイズ感のため、バッグに忍ばせておけば外出先でも気軽に香りを楽しめるのも嬉しいポイントです。

限定デザインの香りラインナップ

ヘア＆ボディミスト フラワーガーデン



価格：1,760円（税込）

華やかなフラワーの香りが広がる、女性らしいやさしい印象のフレグランス。気分を明るくしたい時や、ふんわりとした香りを楽しみたい日にぴったりの一本です。

ヘア＆ボディミスト トワイライトジャーニー



価格：1,760円（税込）

落ち着いた雰囲気の香りで、幻想的なムードを感じさせるフレグランス。大人っぽさとやさしさを兼ね備えた香りが魅力です。

発売日：2026年3月5日(木)より順次発売開始

展開店舗：全国のPLAZA、PLAZAオンラインストア

Care Bears™ and related trademarks:

TM & © 2026 Those Characters From Cleveland, LLC

Used under license by PLAZASTYLE.

可愛さと香りで毎日をハッピーに

ケアベア™の世界観が詰まったMOTONの限定ヘア＆ボディミストは、持っているだけで気分が上がるキュートなフレグランスアイテム。

軽やかな香りで日常使いしやすく、ちょっとしたギフトにもおすすめです♡

数量限定のため、気になる方は早めにチェックしてみてください。PLAZAで出会える特別なコラボアイテムで、毎日の香りをもっと楽しくしてみませんか♪