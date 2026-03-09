ワールドベースボールクラシック（WBC）が盛り上がりを見せる中、地上波で大ヒット映画が放送される。TBSが放送するのは映画『ラストスマイル』だ。なぜWBCが開催中の今、話題作をぶつけてきたのか？ その狙いについて、コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。

【写真】着物姿の満島ひかりとスーツにメガネ姿の岡田将生のツーショット。他、映画『ラストマイル』に主演する豪華な俳優陣なども

＊ ＊ ＊

9日（月）21時から興行収入59億円超、観客動員400万人超のヒット映画『ラストマイル』（TBS系）が地上波初放送されます。

2024年8月に公開された同作のあらすじは、流通業界最大のイベント"ブラックフライデー"の前夜、世界最大のショッピングサイトから配送された段ボール箱が次々に爆発する事件が発生。巨大物流倉庫の関東センター長・舟渡エレナ（満島ひかり）とチーフマネージャー・梨本孔（岡田将生）は日本中を恐怖に陥れた事件の収拾にあたっていく……。

『アンナチュラル』『MIU404』『海に眠るダイヤモンド』を手がけた脚本・野木亜希子、演出・塚原あゆ子、プロデュース・新井順子がそろい踏みし、『第48回日本アカデミー賞』では10部門で受賞するなど映画賞を席巻。今回の放送が「本編ノーカット」であることも名作の裏付けとなっています。

なぜ改編期でもない月曜夜にTBSきっての名作をあえて放送するのか。その背景を掘り下げていくとテレビ業界の苦境と意地を感じさせられます。

「谷間」は一矢報いる唯一のチャンス

現在、最大の話題は野球のワールドベースボールクラシック（WBC）で間違いないでしょう。独占配信となるNetflixへの新規加入者が続出しているほか、Xのコメントやネット記事が次々にアップされています。

侍ジャパンの試合日程は、1次ラウンドが6日（金）のチャイニーズタイペイ戦、7日（土）の韓国戦、8日（日）のオーストラリア戦、10日（火）のチェコ戦で、いずれも夜の19時開始。5チーム中上位2位に入ったらアメリカでのトーナメント戦に進出し、15日（日）の朝10時から準々決勝、16日（月）か17日（火）の朝9時から準決勝、18日（水）朝9時から決勝が行われます。

つまり『ラストマイル』が放送される9日は日本中が最も盛り上がる「1次ラウンドの谷間」ということ。連日ゴールデンタイムがWBCで盛り上がる中、この日だけは配信がないだけに、話題をさらわれっぱなしの民放各局にとっては「唯一のチャンス」と言っていいかもしれません。

日本戦がNetflixで配信される6日（金）、7日（土）、8日（日）、10日（火）、民放各局はこれといった対策を打ち出すことなく、「ほぼいつも通りの放送」という選択をしました。「WBCがあまりに強いコンテンツのため、日ごろの視聴習慣に期待するしかなく、谷間の9日に一矢報いる」というニュアンスを感じさせられます。

さらにもう1つの意味合いとして大きいのは、侍ジャパンの試合がない日だからこそ「新規加入者がNetflixのコンテンツを観る日にしたら、今後の視聴率にも影響を及ぼしかねない」という不安。今回のWBCをきっかけに初めてNetflixに加入した人は「これまで話題になったことは知っていながら、まだ観ていない」というコンテンツにふれることになり、試合の谷間は格好の機会となります。

たとえば1か月間の加入期間中に『地面師たち』『極悪女王』『First Love 初恋』『全裸監督』、あるいは『イカゲーム』シリーズなどの韓国ドラマを「観てみようかな」と思っている人は多いのではないでしょうか。

苦戦が続く冬ドラマの援護射撃

映画『ラストマイル』はそんな視聴者の行動を変え得る稀有な作品。前述した野木×塚原×新井のトリオが手がけた『アンナチュラル』と『MIU404』の世界とつながる"シェアード・ユニバース・ムービー"というコンセプトだけに、映画館ですでに観た人はもちろん「まだ観ていない」という両ドラマのファンによる視聴も期待できます。

もちろん、満島ひかりさん、岡田将生さん、ディーン・フジオカさん、阿部サダヲさん、石原さとみさん、井浦新さん、窪田正孝さん、薬師丸ひろ子さん、松重豊さん、綾野剛さん、星野源さん、麻生久美子さんら豪華キャストも強みの1つ。これら主演級俳優のファンによる視聴も期待されます。

最後にもう1つのポイントは、苦戦を強いられている冬ドラマの後方支援。現在放送中の冬ドラマはオリジナルの力作ぞろいながら、ミラノ・コルティナ五輪とWBC壮行試合の影響で、直接的な裏番組となったり、放送休止を余儀なくされたりなどの厳しい状況が続いています。『ラストマイル』制作陣の主戦場はドラマだけに、「地上波発の作品にはこんなに面白いものがある」「Netflixでの配信ではなく地上波の放送で観てもらいたい」などの思いがあるのではないでしょうか。

TBSとしては『ラストマイル』の放送前に『MIU404』の再放送を行うなど、「苦境の中でもやれることはやる」という姿勢を見せました。より視聴率が取れそうな改編期の休日などではなく月曜の夜を選んだことも、前大会までテレビ朝日とともにWBCの中継をしていた同局の意地にも見えます。

はたして9日の夜だけでも話題をWBCから奪えるのか。名作だからこそ視聴率とともにXのトレンドランキングなども注目されるでしょう。

【木村隆志】

コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者。雑誌やウェブに月30本前後のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』『どーも、NHK』などの批評番組に出演し、番組への情報提供も行っている。タレント専門インタビュアーや人間関係コンサルタントとしても活動。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』『話しかけなくていい！会話術』など。