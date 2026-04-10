今週（4月3日～4月9日）の相場動向 相場回顧 BTC（ビットコイン）：停戦合意で上昇も、中東リスクは依然として重石 ビットコインは、米国とイランの停戦合意を受けて投資家心理が改善し、株式と歩調を合わせて持ち直したが、その後は中東情勢の不透明感が再び意識され、戻りは続かなかった。 週前半は、停戦協議の期限を前に市場全体で様子見姿勢が広がり、神経質な値動きとなった。トランプ米大統領がホルムズ海峡の通航