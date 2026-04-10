気分…!? 気分の話を持ち出されたら、もうどうしようもないような…。せっかく作った料理に調味料をドバドバかけられるのも嫌ですよね。自称・舌が肥えている旦那さん。本当は味音痴なのでは…？>>【まんが】夫のご飯を作りたくない(ウーマンエキサイト編集部)