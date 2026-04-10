オリックスは10日、宮城大弥投手（24）が大阪市内の病院を受診し「左肘内側側副じん帯損傷」と診断を受けたことを発表した。全治は不明。同日に登録を抹消された。同投手は9日のロッテ戦に先発したものの、左腕の異常を訴えて緊急降板していた。今季は3年連続の開幕投手をつとめ、3日の西武戦（ベルーナ）に中5日で先発していた。宮城は「（過去に同じ違和感は）全くない」と話し、岸田監督は「いるメンバー全員でカバーして