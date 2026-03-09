◆スピードスケート 世界選手権 最終日（８日、オランダ・ヘーレンフェイン）

オールラウンド部門が行われ１８年大会覇者の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は３位に入った。今大会が現役ラストの大会。優勝は逃したが、表彰台が決まると両手を高く突き上げて喜びを表した。スケート大国のオランダで４種目を完走し、リンクに別れを告げた。

レース後、リンク上で引退選手のインタビューに応じた高木。今伝えたい言葉を問われると英語で「ありがとうと、さようなら」と明るい笑みを交えて答えた。リンクから引き揚げると、「ＭＩＨＯ」とＯが日の丸になっているＴシャツを着たヨハン・デビット・コーチが国旗を持って出迎えた。

今大会が現役ラストの試合。スケート大国のオランダ国民にもそのことは伝わっており、スタンドでは「ＭＩＨＯありがとう」と書かれたボードを手にしたファンもいた。日本勢初のオールラウンド部門優勝、五輪通算メダル１０個など様々な歴史を刻んできたレジェンドに海外のファンからも温かい拍手が送られた。