Åìµþ±Ø¤Þ¤ÇÌó90Ê¬¡Ö²¹Àô¤¬ÍÌ¾¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¡×¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÂè1°Ì¡Ä°ìÅÔ»°¸©¤Î¡ÒÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹TOP3¡Ó¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
Åìµþ23¶è¤òÃæ¿´¤ËÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢ÄÌ¶ÐÀè¤¬ÅìµþÅÔ¿´¤Î¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ë½»¤á¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×¡Ö¤¤¤Þ½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤è¤ê¤â¤ªÆÀ¤Ç²÷Å¬¤Ê¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ç¡¢LIFULL HOME'S¡Ê¥é¥¤¥Õ¥ë¥Û¡¼¥à¥º¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ËÜµ¤¤ÇÃµ¤·¤¿¡ÖÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP3¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç²ÈÄÂ¹âÆ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¡ÖÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×¤Ï¤É¤³¡©
»ñºà²Á³Ê¤ä¿Í·ïÈñ¤È¤¤¤Ã¤¿·úÃÛ¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Åìµþ¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï¾å¾º´ðÄ´¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡Ö¼óÅÔ·÷¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ìÆ°¸þ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Î¼óÅÔ·÷¿·ÃÛ¶¡µë¤Ï2Ëü1,962¸Í¤È¡¢¥Ô¡¼¥¯¤Î2,000Ç¯¡Ê9Ëü5,635¸Í¡Ë¤ÎÌó4Ê¬¤Î1¤ÎÄã¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¹ØÆþ¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢LIFULL HOME'S¤¬ºîÀ®¤·¤¿¡Ö2026Ç¯ LIFULL HOME'S ¤ß¤ó¤Ê¤¬Ãµ¤·¤¿¡ª½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¼óÅÔ·÷ÈÇ¡Ë¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ºòÇ¯Ìä¤¤¹ç¤ï¤»·ï¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×TOP3¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¢£½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü
¢£½¸·×ÊýË¡¡§LIFULL HOME'S¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÄÂÂßÊª·ï¡¦¹ØÆþÊª·ï¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¿ô¤ò±ØÊÌ¤Ë½¸·×
¢£¥¨¥ê¥¢¡§ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©
¢£²Á³ÊÁê¾ì¡§2025Ç¯¤ËLIFULL HOME'S¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¢¨¤Î²Á³Ê¡ÊÃæ±ûÃÍ¡Ë¤ò60Ö¤Ë´¹»»
¢¨¡¡30¡Á70m2Ì¤Ëþ¡¢±ØÅÌÊâ20Ê¬°ÊÆâ¡ÊÊ£¿ô±Ø¤Ç¤Î½ÅÊ£¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤Ê¤·¡Ë
Âè3°Ì¡§È¬³¹¡Ê²Á³ÊÁê¾ì¡§610Ëü±ß¡Ë
Âè3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¡¦È¬³¹¡Ê¤ä¤Á¤Þ¤¿¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÍî²ÖÀ¸¡×¤¬ÍÌ¾¤ÊÈ¬³¹»Ô¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©ËÌÉô¤Ë¹¤¬¤ë²º¤ä¤«¤ÊÇÀÃÏ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¤Î¤É¤«¤Ê·Ê´Ñ¤ÈÊë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤ÏÀ¸³èÍøÊØ»ÜÀß¤¬Â·¤¤¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±çÀ©ÅÙ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹¤¤½»¤Þ¤¤¤òµá¤á¤ë¤´²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ²Á¤¬Èæ³ÓÅª°Â¤¯¡¢Åìµþ¤ÎÈ¾³Û°Ê²¼¤Ç¤æ¤È¤ê¤¢¤ë½»¤Þ¤¤¤ò³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤â¡¢°Ü½»Àè¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¸òÄÌÌÌ¤Ç¤ÏJRÁíÉðËÜÀþ¤¬ÄÌ¤ê¡¢È¬³¹±Ø¤«¤éÅìµþ±Ø¤Þ¤Ç¤ÏÌó1»þ´Ö¡¢ÀéÍÕ±Ø¤Þ¤Ç¤ÏÌó30Ê¬¤ÈÄÌ¶Ð·÷¤È¤·¤ÆÌµÍý¤Î¤Ê¤¤µ÷Î¥¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÅÔ»Ô¤ÎÍøÊØÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âè2°Ì¤Ï¡Ö¼Ú¤ê¤Æ½»¤à¡×ÇÉ¤Ë¤â¿Íµ¤¡ª¡ÈÂ¿Ëà¥¨¥ê¥¢ºÇÂç¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡É
Âè2°Ì¡§È¬²¦»Ò¡Ê²Á³ÊÁê¾ì¡§3,192Ëü±ß¡Ë
Âè2°Ì¤Ï¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò¤Ç¤·¤¿¡£ÅÔ»Ô¤ÎÍøÊØÀ¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÅìµþÀ¾Éô¤ÎµòÅÀÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÆ±½ê¤Ï¡¢Æ±Ä´ºº¤Î¡Ö¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤âÂè2°Ì¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
JRÃæ±ûÀþ¡¦²£ÉÍÀþ¡¦È¬¹âÀþ¡¢¤µ¤é¤Ëµþ²¦Àþ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤Ç¡¢¿·½É¤Þ¤Ç¤ÏÃæ±ûÀþÆÃ²÷¤ÇÌó40Ê¬¡¢Åìµþ±Ø¤Ø¤âÌó1»þ´Ö¤È¡¢ÅÔ¿´ÄÌ¶Ð¤ËÌµÍý¤Î¤Ê¤¤µ÷Î¥¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
±ØÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¥»¥ì¥ªÈ¬²¦»Ò¡×¤ä¡ÖÅìµÞ¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤Ê¤ÉÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤«¤é³°¿©¤Þ¤Ç´°·ë¤¹¤ë½¼¼Â¤Ö¤ê¤Ç¡¢À¸³èÍøÊØÀ¤ÏÅÔ¿´¤ÈÂ½¿§¤Ê¤·¡£°ìÊý¡¢»ÔÆâ¤Ë¤Ï¹âÈø»³¤äÀõÀî¤Ê¤É¼«Á³´Ä¶¤¬ËÉÙ¤Ë»Ä¤ê¡¢»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿½»´Ä¶¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç³Ø¤äÀìÌç³Ø¹»¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ë³Ø±àÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢³¹Á´ÂÎ¤Ë³èµ¤¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼£°Â¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤«¤éÃ±¿È¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1°Ì¡§Åò²Ï¸¶¡Ê²Á³ÊÁê¾ì¡§1,138Ëü±ß¡Ë
Âè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¦Åò²Ï¸¶¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÅò²Ï¸¶²¹Àô¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆ±½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²¹ÀôÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ë²È¤¬Çã¤¨¤ë¾ì½ê¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ¸Å¸Í·ú¤Æ¤Î²Á³ÊÂÓ¤¬¼êº¢¤Ç¡¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë²ÈÃµ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åìµþ·÷¤ËÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿½»ÂðÃÏ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦ÉÂ±¡¡¦³Ø¹»¤¬Â·¤¤´Ñ¸÷ÃÏÆÃÍ¤ÎÉÔÊØ¤µ¤¬Èæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤ÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
JRÅì³¤Æ»ËÜÀþ¤ÇÅìµþ±Ø¤Þ¤ÇÌó90Ê¬¡¢¿·´´Àþ¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ì¤ÐÌó60Ê¬¤È¡¢¶Ð¤áÀè¤¬ÅÔÆâ¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«À®Î©¤¹¤ëµ÷Î¥¡£³¤¤È»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼«Á³´Ä¶¤ÏÆü¤´¤í¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÏÂ¤é¤²¡¢»Å»ö¸å¤ä½µËö¤Ë¼«Á³¤ÎÌþ¤·¤òÆÀ¤é¤ì¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª·ï²Á³Ê¹âÆ¤Ç¡Ö¹Ù³°¡×¤ËÇ®»ëÀþ¡ÄÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹TOP3
¡ÖÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×TOP3¤Ï¡¢Åò²Ï¸¶¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢È¬²¦»Ò¡¢È¬³¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åò²Ï¸¶¤¬Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤â¡¢TOP3¤¬¤¹¤Ù¤Æ¹Ù³°¤Î³¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½³«»Ï°ÊÍè½é¤Î¤³¤È¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Êª·ï²Á³Ê¤ÎµÞÆ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Åò²Ï¸¶¤ÏÈæ³ÓÅª°Â²Á¤Ë¹ØÆþ²ÄÇ½¤ÊÃæ¸Å½»Âð¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬ËÉÙ¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢ÄêÇ¯¸å¤Ë½»¤ß¤¿¤¤³¹¤È¤·¤Æ°ÊÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÔ¿´¤Î½»Âð²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯¤¤¤Þ¡¢²ÈÄÂ¤Ë¤è¤ë²È·×¤Î°µÇ÷¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÇØ¿¤Ó¤·¤Ê¤¤³¹¡É¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£