2025年12月7日の記事を編集して再掲載しています。

あなた好みのキーボード、そろってます。

近年のキーボード事情は1人ひとりにカスタマイズされた製品があふれています。自作に始まり、エルゴノミクスやダイヤル付き、カスタマイズボタンやトラックボールまでそのバリエーションは多種多様です。

中でもガジェットメーカーのNaya（ナヤ）が発表した新しいモジュール式のキーボードシステムNaya Connect（ナヤコネクト）が、ほどよくカスタマイズのニーズに答えてくれていてちょうどいい使い勝手を実現してくれそうです。

モジュール式だから好きに配置を入れ替えられる

Image: Naya

Naya Connectはモジュール式というアプローチを取っています。モジュール式というのは、一度決めた配列で固定するのではなく、その場その時の作業に応じてテンキーをつけたり、ファンクションキーを外したり、はたまたポインティングデバイスを追加したりと好きなように組み替えることができる方式のことです。

だからキーボードの方に合わせるのではなく、自分の動きにキーボードを合わせることができるんです。それなので、キーボードを切り替えた当初の気持ちと操作が合わないストレスを少なく抑えることができちゃいます。さらに作業環境ごとにモジュール式で位置を変えられるのがグッドポイントです。

何となく今のキーボードじゃ物足りないという方にこそ使ってほしい

別に自作や分割やら、エルゴノミクスデザインのキーボードが使いたいわけじゃないけれど何となく今のキーボードでは非効率や使いにくさを感じている…そんな方にこそ、Nayaの新作Naya Connectはマッチするのではと思います。

シンプルにテンキー右じゃなくて左にあればいいのに…だったり、ファンクションキーがここにあればいいのに…と小さいストレスを抱えて我慢している人にマッチする、ちょうどいい製品だと思うのです。

まもなくクラファンもスタート予定ということで、気になる方は公式情報を要チェックです。

Source: Naya