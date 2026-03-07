4回にキム・ヘソンが同点2ランも…

■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組、日本-韓国戦が7日に東京ドームで行われ、侍ジャパンが8-6で逆転勝利を飾った。韓国代表は初回に3点リードを奪ったが、投手陣が勢いを止められなかった。試合後の会見に出席したリュ・ジヒョン監督は試合を総括した。

最高の立ち上がりだった。日本先発の菊池雄星投手から3点を奪った。しかし直後に鈴木誠也外野手に2ランを浴び、3回には大谷翔平投手に同点弾を許した。その後も鈴木、吉田正尚外野手と立て続けに一発を献上。リードを許した。

それでも5回、キム・ヘソン内野手が同点2ランを放ち、7回まで同点と健闘した。しかしその裏、2死一、三塁から登板したキム・ヨンギュ投手が四球で満塁のピンチを招き、鈴木に押し出し四球で勝ち越しを許すと、吉田に2点適時打を浴びた。その後1点を返したが、再逆転には至らなかった。

試合後の会見に臨んだリュ・ジヒョン監督は「今日は試合前から我々の計画は5回までをどうすすめるか、重要だと考えていた。HRを許してしまったがために、計画通りに進めることが出来なかったと思います」と振り返った。その上でやはり悔やんだのが7回だ。

キム・ヨンギュについては「チェコ戦での内容は非常に良かった。なので1番、2番で流れを止められるのが彼だと思った。そういった部分が思い通りにいかなかった」と自信を持って送り出したが、よりプレッシャーのかかる日本戦では結果を残せなかった。

2023年大会は4-13と大敗した日本戦。ポジティブに捉えれば3年間で成長したとも言える。しかし、指揮官は「この場で2023年のWBCについて言及はしない方がいいと思う。私は昨年から監督になった後、このWBCのために1年間準備してきた。今日の結果は我々の求めていたものですはないが、残りの試合でいい結果が残せるように全力で戦いたいと思います」と前を向いた。（Full-Count編集部）