大好きな人をおすわりしてじっと待つ健気な猫ちゃんの姿に注目が集まっています。話題の動画の再生回数は5万2000回を超え「しっぽゆらゆら可愛い」「可愛すぎです」「甘えん坊だ」といったコメントが集まっています。

【動画：大好きな次男のことを『出待ちする猫』→トイレから出てくると…キュンとくる光景】

「次男さんが大好き」健気な出待ち姿

Instagramアカウント「Chisa..F」に投稿されたのは、大好きな人を出待ちする猫ちゃん。おすわりしているのは猫の「凪」くんです。

凪くんは次男さんのことが大好きで、次男さんがトイレから出てくるのを待っているところなのです。背中から真剣な想いが伝わってきます。

ドアが開くと「にゃーん」と甘えて鳴きながら、待ちわびていたと言わんばかりに次男さんの元へ。その後、念願の抱っこをしてもらった凪くんは、きっと幸せいっぱいだったことでしょう。

ドタバタな多頭飼いも「おっとり」解決

凪くんはおっとりした猫ちゃんだそうです。後輩猫の汐ちゃんが加わると、はじめは慣れないため、凪くんは逃げていたといいます。

しかし、最近は汐ちゃんに絡まれて突き飛ばされても「はいはい」と優しく受け流す余裕を見せているといいます。

愛嬌たっぷりな一面

おっとりしているからなのか、ちょっとだけどんくさいところもあるようです。目の前で弾むピンポン玉を触ろうと前足を伸ばすも、1回も当たらなかったというお茶目なエピソードもあるのだとか。心優しい凪くん。これからも、大好きな次男さんや同居猫ちゃんたちと仲良く過ごしてほしいですね。

投稿には「アイドルの出待ちするファンみたいで可愛いですね！」「モフモフのしっぽ！たぬたぬしくて可愛いです」「前世で恋人同士だったのかもしれないニャン」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「Chisa..F」では、凪くんと同居猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Chisa..F」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。