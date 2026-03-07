◆ＷＢＣ １次ラウンドＡ組 パナマ１―３キューバ（６日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラム・ビソーン・スタジアム）

ＷＢＣのＡ組、プエルトリコラウンドが６日（日本時間７日）に開幕。キューバは、ＮＰＢ在籍のモイネロ（ソフトバンク）が勝利投手、Ｒｉ・マルティネス（巨人）がセーブを挙げる展開で、パナマに３―１で勝利した。

先発したモイネロは初回からピンチを背負った。一塁Ａ・マルティネスの悪送球で先頭打者に出塁を許すなど、無死二塁といきなり得点圏に走者を進めたが、２番を空振り三振に。三盗を試みた走者を捕手が好送球で刺すなどして、結局無失点で切り抜けた。２回は３者凡退に仕留めた。

先頭打者に右翼線二塁打を許した３回は、後続を２三振と遊ゴロで「０」に抑えた。４回、死球で出塁を許すも併殺打で２死を奪ったが、安打と四球で一、二塁としたところで降板。昨年ブルージェイズのリーグ優勝に貢献した元中日のＹ・ロドリゲスが２番手で登板し、中飛に抑えて無失点で切り抜けた。モイネロは３回３／２を２安打無失点、５９球を投げ３四死球、４奪三振の成績で、初戦先発の大役を果たした。

打線は２回に７番ギベルトが先制アーチ、３回には現エンゼルスのモンカダが２ランを放って追加点を挙げ、モイネロをバックアップした。

継投した救援陣がパナマ打線を７回の１点のみに抑え、２点リードの９回にマウンドに上がったのはＲｉ・マルティネス。内野ゴロ２本と見逃し三振に抑えて危なげなく逃げ切った。