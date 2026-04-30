「ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭」【写真】大阪・関西万博でも人気だった「ワンハンドBENTO」大阪の百貨店・あべのハルカス近鉄本店のウイング館地下2階の惣菜売場に、持ち帰り弁当のパイオニア・ほっかほっか亭が手がける新ブランド「ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭」が、2026年4月29日に常設店としてオープンした。■万博で22万食突破！話題の“片手グルメ”が常設店に「ワンハンドBENTO」は、その名の通り“片手で食べ