µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ­¤È¿ÆÌ©¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤ÆËÜµ¤¤ÎÎø¡©¡×¤È¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤Ï¡¢ÃËÀ­¤ÏËÜÌ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½÷À­¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÂÖÅÙ¡É¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃËÀ­¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥º¥ë¤¤¹ÔÆ°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Ë«¤á¤ë¤Î¤Ï¡È¸«¤¿ÌÜ¡É¤À¤±¡£ÆâÌÌ¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬³°¸«¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤éÃí°Õ¤¬É¬Í×¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÌ¿½÷À­¤Ë