1次ラウンド・プールC台湾戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾を13-0の7回コールドで下して好発進した。大谷翔平（ドジャース）は「1番・DH」で先発出場し、先制の満塁本塁打を放つなど大活躍。井端弘和監督、山本由伸投手（ドジャース）も脱帽した。

侍ジャパンが最高の形で連覇へ発進した。

大谷は初回に弾丸二塁打を放つと、2回1死満塁から先制の満塁本塁打。今大会侍ジャパン1号で東京ドームを熱狂させると、この回再び回ってきた第3打席でも右前に適時打を運んだ。

強化試合2試合は5打数無安打と音なしだったが、本番では一変。4打数3安打5打点の大爆発だった。

試合後の会見には井端監督と先発マウンドに上がり、2回2/3を53球無失点でまとめた山本由伸投手（ドジャース）が出席。山本は「初戦はやっぱり、流れの部分だったり、なかなか1点目取るっていうのがすごく難しいっていう経験は今までも何度もあった。ホームランで一気に流れが日本側に来たので、まあ、本当に流石だなと思った」と話した。

指揮官は1打席目の二塁打に対し「チームに勢いを与えてくれた」と称賛。本塁打には「一振りで最高の結果を持ってきてくれるので、さすがだなと。さすがだって言っていいのか分からないですけど」と思わず苦笑しつつ「素晴らしかったと思います」と絶賛した。



