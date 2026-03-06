＜独身義兄の距離感バグ＞旦那がいなくてもわが家に凸ってくる！お義兄さんの過剰すぎる干渉に悩む
結婚すると、人間関係が一気に広がるのではないでしょうか。そのなかでも、距離感に悩みやすいのが「義理のきょうだい」かもしれません。今回寄せられたのは、独身の義兄とのかかわり方に強い違和感を抱く投稿でした。
『義兄を家族だと思えますか？ 独身の義兄のわが家へのかかわり方が普通ではない気がします』
投稿者さんの妊娠中から義兄の干渉がはじまったそう。外出先への突撃アポなし訪問……ストーカーのような行為に、投稿者さんはウンザリしているようです。「仕事や学校のない時間は一緒」を目指しているような態度の義兄を「家族」と思えず、むしろ恐怖や不快感を覚えていると言います。
コメントで少なくなかったのは、はっきりと境界線を引くとの意見でした。
『親戚だけれど、ほぼ他人』
『他人。義実家に義妹の旦那がいても義妹の旦那、な感じ』
義兄であっても、世帯が別なら別の家庭。血縁があるからといって、生活や判断に口出しされる筋合いはないという考え方です。
『親戚だけれど、ほぼ他人という認識。一緒に暮らしたくないし、べったり一緒なんてイヤすぎる。義兄をひとりにさせたくない義母が、頻繁に私たちと交流させたがるので迷惑』
『義兄を家族と思ったことはない。義両親ですら家族とまでは思わない。濃い親戚くらい』
独身の義兄と、密接な関係を前提にされること自体がおかしいと感じるママは少なくないようです。しかし投稿者さんの義兄は、自分の家族に投稿者さんが加わったくらいに思っているよう。過去の栄光などで「俺のことを理解して」アピールもしてきて、嫌悪感があるそうです。
義兄にやんわり断っても伝わらない現実
投稿者さんは、これまで何度も遠回しに断ってきたそうです。しかし状況は改善されませんでした。「突然こられると困る」と直接伝えても、今度は別の口実を探して訪問してくる義兄。みかんのお裾分け、出かけた帰り、義母を孫に会わせるためなど、理由を変えながら関係を続けようとしてくる模様。さらに衝撃的だったのが、旦那さん不在時の出来事でした。
『突然家にきて「屋外のイベントに参加したら汗だくになったからシャワーを貸して」と言われた。しかもパンイチで脱衣室から出てきた』
この出来事にはママたちが「ありえない」「完全にアウト」と反応しました。
義兄が執着する理由は…？
なぜ、そこまで義兄はかかわろうとするのでしょうか。コメントから見えてきたのは、「孤独」と「将来への不安」です。
『知人（アラフィフ独身）も甥っ子に粘着していて、「うちのチビが」と言っている。誰にも相手にされない孤独から、疑似家族を求めているのでは？』
『投稿者さんやお子さんに執着しているような気がする。自分の疑似嫁、疑似子って感覚なのでは？』
甥や姪への執着も、その延長線上にあると考える声がありました。実際、娘さんが中学生の頃には、義兄宅への下宿や進路への介入まであったと言います。そのときは「義母に料理を教わったらいい」と義兄から言われ、投稿者さんはイヤな気持ちになったそう。
問題は義母と義兄が共依存の関係であること、さらに…
投稿者さんの義母と義兄は完全に共依存の関係だとのこと。義母も独身の長男が心配で、投稿者さん家族にかかわらせたいようです。ママたちのコメントでは、義兄以上に旦那さんと義実家への疑問も。
『なぜ旦那は何も言わないの？』
『義父母が、長男の老後を投稿者さんの子どもに背負わせる気マンマン？』
『うちの義母は、義実家の墓に自分たちと長男、弟夫婦を入れて、子どもに墓守をさせようと思っている』
義母もまた、友人関係が乏しく、身内だけで完結した人間関係を好むタイプだそう。義兄を通じて、投稿者さん家族に依存している構図が見えてきます。
義兄とはハッキリ線を引くしかない
ママたちがたどり着いた結論は、これでした。
『はっきり拒絶しないと、老後まで頼られる』
『旦那不在時にくるのはおかしい。絶対に断るべき』
『義実家の人たちには当たり前で、おかしいと思わないなら、諦めるしかない。何にせよ、投稿者さんvs義兄か、投稿者さんvs義実家かわからんけれど、戦うしかないのでは？ 健闘を祈る』
「家族だから」という言葉は、ときに便利な免罪符になります。しかし家族であっても、越えてはいけない一線があるのではないでしょうか。義理のきょうだいは、血縁があっても生活を共にはしない存在です。家族か他人かではなく、「別の家庭の人」と認識することが、自分と家族を守る第一歩なのかもしれません。
まずは旦那さんを説得しましょう。アポなし訪問や追跡などの具体例をあげ「生活に支障が出ている」と説明すると、旦那さんも問題として受け止めやすくなるかもしれません。それは失礼なことではなく、投稿者さんの心を守る大切な行為なのですから。