【ストーカー親にロックオンされた娘】先生に共有して一安心…と思いきや？＜第14話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第14話 幼稚園に相談
【編集部コメント】
子ども同士の「好き」「嫌い」から起こるトラブルは日常茶飯事なのでしょう。リカちゃんがよほどの意思表示をしなければ、先生たちもそこまで緊急性を感じることはなかったのではないでしょうか。だからこそ、気になることがあればちゃんと言ったほうがいいですよね。先生たちもすぐに対応してくれそうでほっと一安心……ってあれ？ リカちゃんの不服そうな顔と、泣いているケンシンくん……。これは何やらイヤな予感がします……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
