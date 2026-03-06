毎年、バレンタインの時期にあわせて発売されている「バレンタインジャンボ」（「バレンタインジャンボ宝くじ」と「バレンタインジャンボミニ」からなる）。

このうち「バレンタインジャンボ宝くじ」が2026年3月6日正午現在、「宝くじ公式サイト」では異例の完売となった。また、宝くじ公式サイトでジャンボ宝くじが完売するのは初めてと、みずほ銀行の宝くじ部が明かした。宝くじ売り場では引き続き購入できるが、一部では完売となっている可能性もあるという。

なお、「バレンタインジャンボミニ」は宝くじ公式サイトで引き続き購入できる。

抽せん会は3月16日

「バレンタインジャンボ」は26年2月3日に発売し、発売期間は3月6日まで。

「バレンタインジャンボ宝くじ」は、1等賞金が2億円、1等・前後賞あわせて3億円という豪華賞金となっている。2等賞金は1億円。さらに、前年の「バレンタインジャンボ宝くじ」と比較して、1億円以上の当せん本数が2倍、5万円の当せん本数は7倍という。「バレンタインジャンボミニ」は、1等・前後賞あわせて3000万円となっている。

「バレンタインジャンボ」の抽せん会は3月16日（月）、「東京 宝くじドリーム館」（東京都）で行う予定だ。