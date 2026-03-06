TBSは6日、東京・赤坂の同局で番組改編説明会を行い、Mrs. GREEN APPLEの初の全国ネット冠レギュラー番組「テレビ×ミセス」（月曜後9・00）を発表した。

豪華アーティストとの歌唱や人気芸人とのコントなど、この番組でしか見られないコラボを届ける。過去2回同じ月曜日に単発番組として放送しており、満を持してのレギュラー化となる。

コンテンツ戦略局コンテンツ戦略部企画プロデュース室長の寺田淳史氏は「No.1アーティストと言っても過言でないミセスの皆さんの初の全国ネット冠番組になっています。ここでしか見られないコラボバラエティーをキーワードに番組をお送りする。各局見渡してもTBS系でしか見れないソフトになっている」と自信を見せた。

また、番組総合演出の竹永典弘氏は「いよいよレギュラー化ということになりました。たくさんの方々がなんで日本を代表するトップアーティストで、めちゃめちゃ忙しいMrs. GREEN APPLEがテレビでバラエティをやるんだろうと思うと思います」とした上で、レギュラー化にあたってボーカルの大森元貴と話し合ったと告白。「その時に“なぜトップアーティストでロックバンドのミセスがテレビをやってくれるんですか？”と率直に質問しました。その時の彼の答えが非常に単純明快でした。“僕はテレビが大好きなんです”と言ってくれました。その一言が本当にうれしかったです」と、大森とのやり取りを明かした。

さらに、大森は「自分たちが子供の頃や青春時代にワクワクドキドキをもらってきたのがテレビ。これからは自分たちが日本中にテレビを通してワクワクドキドキを届けたい。日本中に活力を与えるような番組にしたい」と情熱をぶつけてきたそうで、竹永氏は「熱い思いに僕も胸が熱くなって、ぜひともこの人たちと一緒にいい番組を作りたい、日本中に活力や元気を与えられる番組を一緒に作りたいと思いました。月曜日の夜は体がついていかない時もあると思うんですけど、月曜夜に楽しい愛してもらえる番組を放送できたら」と意気込みを語った。