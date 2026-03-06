この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「世界は、自分の大切な関心事が意味がないくらい『広い』ということのなかにある『救い』」と題した動画を公開。人々がそれぞれに生きる世界は交わることのない「並行（パラレル）」なものであり、その広大さを認識することにこそ、日々の悩みから解放される「救い」があるという独自の視点を展開した。

動画の冒頭で茂木氏は、かつて自分が訪れた場所で、今この瞬間も誰かが生活しているという事実に触れ、「世界って圧倒的に並行だよな」という感覚について語り始める。自身が送る人生と他者の人生は決して交わらない「世界線」であり、互いに干渉しえず、知りえないからこそ「想像すると本当に楽しい」と、その豊かさを説いた。

我々は普段、「自分の半径5mのことしか分からない」と茂木氏は指摘する。しかし、その外側には自分が察知していない無数の喜びや悲しみが存在しており、それらが集まって豊かな世界を形成しているという。全てを見渡せるような神の視点は存在せず、世界は決して「スモールワールド」ではないと断言した。

その上で茂木氏は、自分の周りで起きていることは広大な世界から見れば「ごく一部分」に過ぎず、それに過度にとらわれる必要はないと主張。「世界は、自分の大切な関心事が意味がないと思えるくらい広い。そのことの中に僕は救いがあるような気がします」と語り、悩みや固定観念から自由になるための思考法として、世界の広大さに目を向けることの重要性を説いて締めくくった。

