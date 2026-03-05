3月4日、女優の米倉涼子が主演を務めた映画『劇場版ドクターX FINAL』が、テレビ朝日で地上波初放送されることが発表された。この作品に出演していた “イケメン俳優” が、スキャンダル後、久しぶりにテレビ出演することになりそうで──。

同作は、米倉演じるフリーランスの女性外科医の活躍を描いたドラマ『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』シリーズの劇場版で、2024年12月に公開された。

「シリーズ完結作とあって、観客動員数は245万人を超え、興行収入32.8億円を記録する大ヒット作となりました（興行通信社調べ）。

主演の米倉さんは1月に麻薬取締法違反などの疑いで書類送検され、不起訴処分になるなど慌ただしい状況が続き、一時は『ドクターX』がテレビで見られなくなることを懸念する向きもありました。

ただ、晴れて3月19日にテレビ放送されることになったのです」（スポーツ紙記者）

劇場版のテレビ放送に期待が高まるが、Xでは《地上波放送ーー！！森本先生が地上波で嬉しい》《森本先生にまた会えるの嬉しいな》など、作中の医師・森本光役を演じる田中圭が見られることを喜ぶ声があがっている。

田中は過去の『ドクターX』シリーズ、劇場版にも出演したが、映画公開後、状況が大きく変わることになった。

「田中さんは、2025年4月の『週刊文春』で、永野芽郁さんとの不倫疑惑を報じられ、仕事が激減しました。騒動前は主演・助演ともにオファーが絶えず、連続ドラマにも多数出演していましたが、連ドラは2025年1月期の『アンサンブル』（日本テレビ系）が最後で、事務所の公式サイトも6月以降、目立った更新がありません。

今回、過去の作品とはいえ、久しぶりに田中さんの演技をテレビで見られることになりそうです」（芸能記者）

“不倫スキャンダル” 直後、田中のテレビ出演をめぐって、混乱に見舞われることもあった。

「田中さんは、2025年5月14日放送のバラエティ番組『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（日本テレビ系）に出演予定でしたが、1週間後の21日に延期になりました。その際の放送で、MCを務める千鳥の大悟さんが、オープニング映像を撮り直したことを明かしたのです。

また、ふだんは放送内容を事前告知する番組のXやInstagramも、田中さんの出演回では告知せず、騒動の影響がうかがえました。これ以降、田中さんの目立ったテレビ出演はなかったため、『ドクターX』を機に “復活” するか気になるところです」（同）

人気シリーズの地上波放送から、田中のテレビ復帰も “解禁” となるか。